Готуються до "найгіршого сценарію": 10 країн НАТО розробляють плани масової евакуації

Десять європейських країн домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення в разі великої кризи або збройного конфлікту. Вони врахували уроки війни в Україні.

Десять країн розробляють плани масової евакуації. В ініціативі беруть участь Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія. Усі ці країни є членами НАТО і останніми роками значно активізували свої оборонні плани на тлі напруженості у відносинах із Росією, пише польське видання Forsal, зазначаючи, що Польща готується до "найгіршого сценарію".

Про досягнення угоди оголосив уряд Швеції. Міністерство оборони Швеції заявило, що досвід України показує, що тимчасове переселення частини населення дає змогу державі продовжувати оборонні операції, одночасно забезпечуючи захист цивільного населення.

Спільні плани включатимуть організацію транспорту, координацію прикордонного контролю, визначення коридорів для пересування людей, а також процедури приймання та реєстрації евакуйованих. Особливу увагу буде приділено захисту найуразливіших груп населення, таких як діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

Естонія, Латвія і Литва раніше уклали аналогічну угоду, яка включала сценарії потенційного масового результату мирного населення в разі зосередження російських військ або нападу. Фінляндія, що має понад 1300 кілометрів спільного кордону з Росією, 2024 року підписала двосторонню угоду зі Швецією про співпрацю в галузі евакуації.

Участь Польщі в новій угоді є частиною ширшої стратегії зі зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Польща послідовно збільшувала витрати на оборону, модернізувала свою армію і розробила системи управління кризовими ситуаціями. Спільне планування евакуації — ще один елемент цієї головоломки, хоча і менш вражаючий, ніж закупівля військової техніки, але не менш важливий для безпеки громадян.

Процес евакуації розроблено таким чином, щоб сім'ї могли пересуватися разом. Водночас, правила запроваджують обмеження на речі, які вони можуть взяти з собою. Жителям слід обмежитися предметами першої необхідності для виживання на період до 72 годин.

Причому раніше стало відомо, що у східній Польщі з 10 березня до 9 червня 2026 року діятиме тимчасове обмеження повітряного руху. Рішення було оголошено Польським агентством аеронавігаційного обслуговування (PANSA) за запитом Оперативного командування Збройних сил Польщі. Обмеження запроваджено у зв'язку з "необхідністю забезпечення національної безпеки" після того, як стало відомо, що Білорусь може вчинити провокацію щодо Польщі. Інформацію передали європейським розвідкам.

Фокус писав, що литовські спецслужби застерігають про посилення військової активності Росії поблизу кордонів НАТО. У Вільнюсі попереджають, що ці сили можуть бути використані як основа для можливого конфлікту з Альянсом після завершення війни.

А тим часом жителі стратегічного острова Готланд у Данії готуються до ймовірної війни з РФ, запасаючись продуктами і батарейками.