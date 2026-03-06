Готовятся к "худшему сценарию": 10 стран НАТО разрабатывают планы массовой эвакуации

Десять европейских стран договорились разработать совместные планы трансграничной эвакуации гражданского населения в случае крупного кризиса или вооруженного конфликта. Они учли уроки войны в Украине.

Десять стран разрабатывают планы массовой эвакуации. В инициативе участвуют Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания. Все эти страны являются членами НАТО и в последние годы значительно активизировали свои оборонные планы на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет польское издание Forsal, отмечая, что Польша готовится к "худшему сценарию".

О достижении соглашения объявило правительство Швеции. Министерство обороны Швеции заявило, что опыт Украины показывает, что временное переселение части населения позволяет государству продолжать оборонные операции, одновременно обеспечивая защиту гражданского населения.

Совместные планы будут включать организацию транспорта, координацию пограничного контроля, определение коридоров для передвижения людей, а также процедуры приема и регистрации эвакуированных. Особое внимание будет уделено защите наиболее уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Эстония, Латвия и Литва ранее заключили аналогичное соглашение, которое включало сценарии потенциального массового исхода мирного населения в случае сосредоточения российских войск или нападения. Финляндия, имеющая более 1300 километров общей границы с Россией, в 2024 году подписала двустороннее соглашение со Швецией о сотрудничестве в области эвакуации.

Участие Польши в новом соглашении является частью более широкой стратегии по укреплению безопасности восточного фланга НАТО. Польша последовательно увеличивала расходы на оборону, модернизировала свою армию и разработала системы управления кризисными ситуациями. Совместное планирование эвакуации — еще один элемент этой головоломки, хотя и менее впечатляющий, чем закупка военной техники, но не менее важный для безопасности граждан.

Процесс эвакуации разработан таким образом, чтобы семьи могли передвигаться вместе. В то же время, правила вводят ограничения на вещи, которые они могут взять с собой. Жителям следует ограничиться предметами первой необходимости для выживания на период до 72 часов.

Причем ранее стало известно, что в восточной Польше с 10 марта по 9 июня 2026 года будет действовать временное ограничение воздушного движения. Решение было объявлено Польским агентством аэронавигационного обслуживания (PANSA) по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши. Ограничение введено в связи с "необходимостью обеспечения национальной безопасности" после того как стало известно, что Беларусь может совершить провокацию в отношении Польши. Информация была передана европейским разведкам.

Фокус писал, что литовские спецслужбы предостерегают об усилении военной активности России вблизи границ НАТО. В Вильнюсе предупреждают, что эти силы могут быть использованы как основа для возможного конфликта с Альянсом после завершения войны.

А тем временем жители стратегического острова Готланд в Дании готовятся к вероятной войне с РФ, запасаясь продуктами и батарейками.