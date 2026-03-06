"Ми живемо у брехні": астронавт NASA поділився одкровенням після 178 днів у космосі

Рон Гаран побував у космосі в 2011 році і зробив майже 3000 витків навколо Землі. Астронавт розповів, що, дивлячись в ілюмінатор Міжнародної космічної станції (МКС), він був вражений тим, наскільки інакший вигляд має світ з орбіти.

За словами Рона Гарана, з космосу чітко видно тендітні системи життєзабезпечення планети, її атмосферу, океани та екосистеми, проте людське суспільство ставиться до них так, ніби вони існують лише для обслуговування глобальної економіки, сказав він в інтерв'ю виданню Big Think.

"Я не бачив економіки. Але оскільки створені нами системи розглядають все, включно з самими системами життєзабезпечення нашої планети, як повністю належну нам дочірню компанію глобальної економіки, з погляду космічного простору очевидно, що ми живемо у брехні", — сказав він.

Гаран сказав, що, побачивши це, він усвідомив, що багато систем, від яких залежить людство, побудовані на помилковій ідеї: що природні ресурси Землі є лише побічним продуктом економічного зростання.

Відео дня

З цього погляду, сказав він, стає очевидно, що спосіб, яким людство розставляє пріоритети, докорінно хибний.

"Нам потрібно перейти від мислення "економіка, суспільство, планета" до мислення "планета, суспільство, економіка". Тільки тоді ми продовжимо наш еволюційний процес", — пояснив Гаран.

Астронавти називають цю зміну "ефектом огляду", цей термін вперше був запропонований філософом космосу Френком Вайтом 1987 року.

Астронавти в космосі Фото: solar-system

У ньому описується глибока зміна сприйняття, яку відчули багато астронавтів, спостерігаючи за Землею з космосу.

Вони часто розповідають про всепоглинаюче почуття благоговіння, глибше розуміння краси і крихкості планети, а також про сильне почуття зв'язку з людством і Землею загалом.

Для Гарана це була не абстрактна ідея, а незворотна зміна перспективи сприйняття.

Хоча астронавт зробив ці заяви у 2022 році, його інтерв'ю нещодавно з'явилося в соціальних мережах, де користувачі були вражені цим одкровенням.

"Він повернувся назавжди зміненим. Більшість із нас сидять тут і сперечаються про лінії на карті", — сказав один із коментаторів.

В інтерв'ю Рон Гаран пояснив, що якщо ефект огляду — це момент усвідомлення, подібний до увімкнення лампочки, яка відкриває взаємопов'язану природу людства, то "орбітальна перспектива" — це те, що люди роблять із цим усвідомленням.

"Орбітальна перспектива — це заклик до дії. За час перебування в космосі я зрозумів одну річ: ми не з Землі, ми — частина Землі. І, якщо піти ще далі, ми не просто перебуваємо у Всесвіті; ми і є Всесвіт. Ми — Всесвіт, що знаходить самосвідомість", — сказав Гаран.

Астронавт додав, що для розуміння цієї концепції не обов'язково летіти в космос, зазначивши, що люди можуть розвивати ці навички, не покидаючи Землі.

Він сказав, що прийняття такої ширшої перспективи не повинно відбуватися за рахунок ігнорування окремих людей, наголосивши, що людей ніколи не слід зводити до статистики, виборчих блоків чи груп споживачів, а слід визнавати цінними членами суспільства.

Гаран також зазначив, що такий підхід передбачає мислення в довгостроковій перспективі, в ідеалі — в масштабах кількох поколінь, при цьому приділяючи увагу вирішенню нагальних проблем.

За його словами, розгляд проблем з різних точок зору допомагає виявити всю їхню складність і призводить до більш ефективних і довгострокових рішень.

Він додав, що в окремих людей набагато більше можливостей впливати на позитивні зміни, ніж вони усвідомлюють, пояснивши, що сам він намагається жити з цією ширшою перспективою щодня, пам'ятаючи не тільки про своє повсякденне життя, а й про загальне існування людства на Землі.

Незважаючи на проблеми, що стоять перед світом, Рон Гаран заявив, що зберігає оптимізм, вважаючи, що всією планетою поширюється зростаюче усвідомлення взаємозв'язку між людьми.

Нагадаємо, тим часом історичний політ астронавтів місії "Артеміда-2" до Місяця і назад має відбутися на початку квітня 2026 року. Через виявлені проблеми із системою подачі гелію у верхньому ступені ракети-носія Space Launch System (SLS) запуск, запланований на початок, було відкладено. Тепер інженери NASA змогли усунути проблему.

Також Фокус пояснив, чому на Місяці є "моря", хоча там немає води.