"Мы живем во лжи": астронавт NASA поделился откровением после 178 дней в космосе

Рон Гаран побывал в космосе в 2011 году и совершил почти 3000 витков вокруг Земли. Астронавт рассказал, что, глядя в иллюминатор Международной космической станции (МКС), он был поражен тем, насколько по-другому выглядит мир с орбиты.

По словам Рона Гарана, из космоса отчетливо видны хрупкие системы жизнеобеспечения планеты, ее атмосфера, океаны и экосистемы, однако человеческое общество относится к ним так, как будто они существуют лишь для обслуживания глобальной экономики, сказал он в интервью изданию Big Think.

"Я не видел экономики. Но поскольку созданные нами системы рассматривают все, включая сами системы жизнеобеспечения нашей планеты, как полностью принадлежащую нам дочернюю компанию глобальной экономики, с точки зрения космического пространства очевидно, что мы живем во лжи", — сказал он.

Гаран сказал, что, увидев это, он осознал, что многие системы, от которых зависит человечество, построены на ошибочной идее: что природные ресурсы Земли являются лишь побочным продуктом экономического роста.

С этой точки зрения, сказал он, становится очевидно, что способ, которым человечество расставляет приоритеты, в корне ошибочен.

"Нам нужно перейти от мышления "экономика, общество, планета" к мышлению "планета, общество, экономика". Только тогда мы продолжим наш эволюционный процесс", — объяснил Гаран.

Астронавты называют это изменение "эффектом обзора", этот термин впервые был предложен философом космоса Фрэнком Уайтом в 1987 году.

Астронавты в космосе Фото: NASA

В нем описывается глубокое изменение восприятия, которое испытали многие астронавты, наблюдая за Землей из космоса.

Они часто рассказывают о всепоглощающем чувстве благоговения, более глубоком понимании красоты и хрупкости планеты, а также о сильном чувстве связи с человечеством и Землей в целом.

Для Гарана это была не абстрактная идея, а необратимое изменение перспективы восприятия.

Хотя астронавт сделал эти заявления в 2022 году, его интервью недавно появилось в социальных сетях, где пользователи были поражены этим откровением.

"Он вернулся навсегда изменившимся. Большинство из нас сидят здесь и спорят о линиях на карте", — сказал один из комментаторов.

В интервью Рон Гаран объяснил, что если эффект обзора — это момент осознания, подобный включению лампочки, которая открывает взаимосвязанную природу человечества, то "орбитальная перспектива" — это то, что люди делают с этим осознанием.

"Орбитальная перспектива — это призыв к действию. За время пребывания в космосе я понял одну вещь: мы не с Земли, мы — часть Земли. И, если пойти еще дальше, мы не просто находимся во Вселенной; мы и есть Вселенная. Мы — Вселенная, обретающая самосознание", — сказал Гаран.

Астронавт добавил, что для понимания этой концепции не обязательно лететь в космос, отметив, что люди могут развивать эти навыки, не покидая Землю.

Он сказал, что принятие такой более широкой перспективы не должно происходить за счет игнорирования отдельных людей, подчеркнув, что людей никогда не следует сводить к статистике, избирательным блокам или группам потребителей, а следует признавать ценными членами общества.

Гаран также отметил, что такой подход предполагает мышление в долгосрочной перспективе, в идеале – в масштабах нескольких поколений, при этом уделяя внимание решению насущных проблем.

По его словам, рассмотрение проблем с разных точек зрения помогает выявить всю их сложность и приводит к более эффективным и долгосрочным решениям.

Он добавил, что у отдельных людей гораздо больше возможностей влиять на позитивные изменения, чем они осознают, объяснив, что сам он старается жить с этой более широкой перспективой каждый день, помня не только о своей повседневной жизни, но и об общем существовании человечества на Земле.

Несмотря на проблемы, стоящие перед миром, Рон Гаран заявил, что сохраняет оптимизм, полагая, что по всей планете распространяется растущее осознание взаимосвязи между людьми.

