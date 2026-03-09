Мера ізраїльського міста поранили в пекарні: у якому він стані (відео)

Мера міста Аррабе на півночі Ізраїлю Ахмада Нассара і голову міського народного комітету Анвара Ясіна було поранено в пекарні. Невідомий у масці підійшов до їхнього столика і зробив кілька пострілів напередодні ввечері.

Чиновників госпіталізовано у стані середньої тяжкості, повідомляє The Times of Israel.

Медичний центр Цафон (Порія), розташований недалеко від Тверії, підтвердив, що прийняв двох пацієнтів, котрі, як повідомляють медики, перебувають у стані середньої тяжкості та стабільні, передає The Jerusalem Post.

Невідомий вистрілив Нассеру в ноги чотири рази, після чого швидко втік.

Як розповіли місцеві жителі, останнім часом меру погрожували злочинні угруповання, які хотіли отримати доступ до муніципальних контрактів, що розподіляються за конкурсом.

У поліції про це знали і підтверджують, що Нассару постійно погрожували "на ґрунті конкурсів на міські підряди".

Ізраїльська поліція заявила, що почала розслідування, а міська влада і громадські організації засудили те, що трапилося.

Так, організація "Ініціативи Авраама" заявила, що насильство в арабському суспільстві "перейшло червону лінію", націлившись на державного чиновника.

"Це не тільки арабська проблема, це те, як виглядає колапс. Спроба вбивства мера — це напад на найосновніші інститути державного управління", — ідеться в прес-релізі.

Організація закликала уряд до термінових дій, попередивши, що інцидент є "не просто питанням управління, а реальною загрозою ізраїльській демократії", і настійно закликала поліцію зробити все можливе для затримання стрільців і притягнення їх до відповідальності.

Із заявою виступив і форум сімей жертв убивств в арабському суспільстві:

"Злочинність продовжує зростати на повну силу. Злочинні організації нічого не бояться, вже точно не бояться некомпетентної ізраїльської поліції. Як ми представили президенту держави, необхідні фундаментальні зміни в підході держави до зростаючої злочинності та її прямого впливу на арабське суспільство. Надання громадянам свободи від насильства і злочинності являє собою реальну екзистенціальну загрозу для всіх нас".

Ахмад Нассар — громадянин Ізраїлю арабського походження, який ідентифікує себе як палестинець. Він публічно критикував ізраїльський уряд, назвавши його "варварським ворогом" під час заходів у пам'ять про заворушення жовтня 2000 року, коли ізраїльська поліція вбила арабських громадян.

