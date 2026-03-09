Мэра израильского города ранили в пекарне: в каком он состоянии (видео)

Мэр города Аррабе на севере Израиля Ахмад Нассар и глава городского народного комитета Анвар Ясин были ранены в пекарне. Неизвестный в маске подошел к их столику и сделал несколько выстрелов накануне вечером.

Чиновники госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает The Times of Israel.

Медицинский центр Цафон (Пория), расположенный недалеко от Тверии, подтвердил, что принял двух пациентов, которые, как сообщается, находятся в состоянии средней тяжести и стабильны, передает The Jerusalem Post.

Неизвестный выстрелили Нассару в ноги четыре раза, после чего быстро убежал.

Как рассказали местные жители, в последнее время мэру угрожали преступные группировки, желавшие получить доступ к муниципальным контрактам, распределяемым по конкурсу.

В полиции об этом знали и подтверждают, что Нассару постоянно угрожали "на почве конкурсов на городские подряды".

Відео дня

Израильская полиция заявила, что начала расследование, а городские власти и общественные организации осудили случившееся.

Так, организация "Инициативы Авраама" заявила, что насилие в арабском обществе "перешло красную линию", нацелившись на государственного чиновника.

"Это не только арабская проблема, это то, как выглядит коллапс. Попытка убийства мэра — это нападение на самые основные институты государственного управления", – говорится в пресс-релизе.

Организация призвала правительство к срочным действиям, предупредив, что инцидент представляет собой "не просто вопрос управления, а реальную угрозу израильской демократии", и настоятельно призвала полицию сделать все возможное для задержания стрелков и привлечения их к ответственности.

С заявлением выступил и форум семей жертв убийств в арабском обществе:

"Преступность продолжает расти в полную силу. Преступные организации ничего не боятся, уж точно не боятся некомпетентной израильской полиции. Как мы представили президенту государства, необходимы фундаментальные изменения в подходе государства к растущей преступности и ее прямому влиянию на арабское общество. Предоставление гражданам свободы от насилия и преступности представляет собой реальную экзистенциальную угрозу для всех нас".

Ахмад Нассар — гражданин Израиля арабского происхождения, идентифицирующий себя как палестинец. Он публично критиковал израильское правительство, назвав его "варварским врагом" во время мероприятий в память о беспорядках октября 2000 года, когда израильская полиция убила арабских граждан.

Напомним, в Днепре российский дрон упал возле дома мэра Бориса Филатова.

Также сообщалось, что во Львове задержали подозреваемого в убийстве крымского мэра после 13лет поисков.