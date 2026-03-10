"Експерименти над людьми": у США проводять обшуки на ранчо Епштейна (відео)

Поліцейські оточили ранчо Зорро Джеффрі Епштейна в пошуках тіл двох дівчат, яких, імовірно, задушили під час однієї з вечірок. Тим часом біля ранчо проходить акція протесту, учасники якої розповідають про експерименти над людьми.

Чутки про загибель дівчат роками кружляли навколо ранчо Зорро в крихітному містечку Стенлі, розташованому за 60 км на південь від столиці штату, Санта-Фе, — але особи загиблих так і не були встановлені, повідомляє Daily Mail.

Протестувальники зібралися біля ранчо Епштейна

Тепер правоохоронні органи впевнені, що зможуть знайти тіла, якщо вони існують, і встановити імена загиблих. Співробітники департаменту юстиції штату, а також поліція і місцеве управління шерифа розпочали пошуки 9 березня, і вони тривають досі.

Це частина "комісії зі встановлення істини", одноголосно створеної місцевими законодавцями минулого місяця, щоб спробувати з'ясувати, що саме відбувалося на ранчо Епштейна.

Відео дня

"Ми роками чули звинувачення і чутки про діяльність Епштейна в Нью-Мексико, але, на жаль, федеральні розслідування не змогли зібрати офіційні докази", — заявила членкиня законодавчих зборів штату Андреа Ромеро, яка очолила боротьбу за створення комісії і є однією з її чотирьох членів.

Операція розпочалася лише через день після того, як сотні протестувальників зібралися на ранчо, яке тепер перейменоване новим власником на Ранчо де Сан-Рафаель.

Поліція сподівається знайти поховані тіла на ранчо Епштейна

Ранчо "Зорро" Джеффрі Епштейна, де він був зображений на фотографії, опублікованій Міністерством юстиції США, давно є предметом інтриг через твердження про те, що там проводили експерименти над людьми і вбивства жінок, які стали жертвами торгівлі людьми.

Нові свідки — як чоловіки, так і жінки — стверджують, що Джеффрі Епштейн, який захоплювався євгенікою, використовував відокремлений маєток для проведення медичних процедур без згоди з метою просування своїх передбачуваних інтересів у селекційному розведенні.

"До нас звертаються люди, які стверджують, що їх накачали наркотиками, проводили над ними досліди, і вони прокинулися поруч із медичним обладнанням, не розуміючи, де перебувають", — сказала Ромеро.

Нещодавно розсекречені документи свідчать про те, що Джеффрі Епштейн і покійний актор Роберт Редфорд планували зустрітися в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, у 2013 році. Епштейн обговорював із ним плани використання ранчо Зорро як бази для штучного запліднення кількох жінок і створення власної поліпшеної лінії крові.

Хоч би як неправдоподібно це звучало, розповіді про експерименти над людьми перегукуються з твердженнями, що давно циркулюють, про одержимість Епштейна євгенікою і його бажання створити дітей, які генетично "переважають".

Джеффрі Епштейн міг проводити на ранчо експерименти над людьми Фото: Соцсети

Хоча немає жодних доказів того, що його науково-фантастичний план здійснився, нещодавній сплеск повідомлень від інформаторів, що надійшли до поштових скриньок державних чиновників, спричинив заклики до масштабного розслідування того, що насправді сталося на території об'єкта.

"Це так похмуро і заплутано, і я знаю, що якщо ви згадаєте про це кому-небудь, це прозвучить як конспірологічна історія, — сказала Ромеро. — Але нам потрібно докопатися до правди про те, що насправді сталося тут, у нас під боком".

Ранчо Зорро Джеффрі Епштейна — що відомо

Епштейн купив Зорро 1993 року в колишнього губернатора Нью-Мексико Брюса Кінга. Після його смерті в нью-йоркській тюремній камері 2019 року нерухомість було виставлено на продаж за 23,1 мільйона доларів. Пізніше ціну було знижено до 18 мільйонів доларів.

Представник Міністерства юстиції штату Нью-Мексико Лорен Родрігес заявила, що власники, сім'я техаського магната нерухомості Дона Гаффайнса, дозволили доступ для проведення обшуку, який, як передбачається, охоплює всю територію об'єкта нерухомості та державні землі, які його оточують. Раніше Хаффайнс заявив, що планує перетворити це місце на християнський центр відпочинку.

Ранчо Зорро було притулком Епштейна Фото: Sotheby’s International Realty

На території відокремленого ранчо є головний будинок, гостьові будиночки та житлові приміщення для персоналу, кілька господарських будівель, пожежна частина, стайні, опалювальний гараж на сім боксів, теплиця для вирощування свіжих продуктів, пасовище для худоби, а також приватна злітно-посадкова смуга, ангар і вертолітний майданчик.

Епштейн використовував ранчо Зорро як відокремлене місце відпочинку для VIP-гостей, які могли приходити і йти набагато непомітніше, ніж навіть на Літл-Сент-Джеймс, його приватному карибському острові.

У цивільних позовах стверджується, що в цьому комплексі проживав колишній принц Ендрю, якого звинуватила Вірджинія Джуффре, яка представила фотографії та письмові свідчення, що свідчать про те, що вона відвідувала цей комплекс під час його перебування там у період, коли вона стала жертвою торгівлі людьми у підлітковому віці, у період з 2000 по 2002 рік.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Підрядники і журналісти висували непідтверджені твердження про те, що Білл Клінтон та інші видатні діячі також проводили час на цій території, хоча Клінтон у своїх свідченнях перед Конгресом минулого місяця заперечував, що він там був.

Епштейн проводив у своєму комплексі менше часу, ніж у своїх володіннях у Нью-Йорку, Флориді та на Віргінських островах. Але коли він там був разом зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл, туди часто приїжджали молоді дівчата.

Покоївка Рене Бернс працювала на ранчо п'ять років до 2005 року і стверджує, що нічого незаконного не бачила. Але, за її словами, Епштейн був жахливою людиною, яка змушувала її писати записки замість того, щоб говорити з ним безпосередньо.

"Він не хотів мене бачити і чути. Я прасувала простирадла, застеляла ліжка, обполіскувала їхні зубні щітки. Я ніколи не бачила, щоб він займався сексом. Я ніколи не бачила його без одягу, ніколи не бачила нічого, що я б вважала незаконним. Але, з іншого боку, я не була в кожному куточку цього місця", — розповіла Рене.

Більше могли б розповісти Карен і Брайс Гордон, які керували комплексом для Епштейна. Але після його смерті вони втекли до Нової Зеландії.

Нагадаємо, у файлах Епштейна доволі часто згадують українських політиків, наприклад, Леоніда Кучму та Віктора Януковича.

А тим часом канадський журналіст заявив, що у файлах Епштейна є "руйнівний" компромат на президента США Дональда Трампа.