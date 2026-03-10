"Эксперименты над людьми": в США проводят обыски на ранчо Эпштейна (видео)

Полицейские окружили ранчо Зорро Джеффри Эпштейна в поисках тел двух девушек, которых, предположительно задушили во время одной из вечеринок. Тем временем возле ранчо проходит акция протеста, участник которой рассказывают об экспериментах над людьми.

Слухи о гибели девушек годами витали вокруг ранчо Зорро в крошечном городке Стэнли, расположенном в 60 км к югу от столицы штата, Санта-Фе, — но личности погибших так и не были установлены, сообщает Daily Mail.

Протестующие собрались у ранчо Эпштейна

Теперь правоохранительные органы уверены, что смогут найти тела, если они существуют, и установить имена погибших. Сотрудники департамента юстиции штата, а также полиция и местное управление шерифа начали поиски 9 марта и они продолжаются до сих пор.

Это часть "комиссии по установлению истины", единогласно созданной местными законодателями в прошлом месяце, чтобы попытаться выяснить, что именно происходило на ранчо Эпштейна.

Відео дня

"Мы годами слышали обвинения и слухи о деятельности Эпштейна в Нью-Мексико, но, к сожалению, федеральные расследования не смогли собрать официальные доказательства", — заявила член законодательного собрания штата Андреа Ромеро, которая возглавила борьбу за создание комиссии и является одним из ее четырех членов.

Операция началась всего через день после того, как сотни протестующих собрались на ранчо, которое теперь переименовано новым владельцем в Ранчо де Сан-Рафаэль.

Полиция надеется найти захороненные тела на ранчо Эпштейна

Ранчо "Зорро" Джеффри Эпштейна, где он был запечатлен на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США, давно является предметом интриг из-за утверждений о том, что там проводились эксперименты над людьми и убийства женщин, ставших жертвами торговли людьми.

Новые свидетели – как мужчины, так и женщины – утверждают, что Джеффри Эпштейн, который увлекался евгеникой, использовал уединенное поместье для проведения медицинских процедур без согласия с целью продвижения своих предполагаемых интересов в селекционном разведении.

"К нам обращаются люди, которые утверждают, что их накачали наркотиками, проводили над ними опыты и они проснулись рядом с медицинским оборудованием, не понимая, где находятся", — сказала Ромеро.

Недавно рассекреченные документы свидетельствуют о том, что Джеффри Эпштейн и покойный актер Роберт Редфорд планировали встретиться в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в 2013 году. Эпштейн обсуждал с ним планы использования ранчо Зорро в качестве базы для искусственного оплодотворения нескольких женщин и создания собственной улучшенной линии крови.

Как бы неправдоподобно это ни звучало, рассказы об экспериментах над людьми перекликаются с давно циркулирующими утверждениями об одержимости Эпштейна евгеникой и его желании создать генетически "превосходящих" детей.

Джеффри Эпштейн мог проводить на ранчо эксперименты над людьми Фото: Соцсети

Хотя нет никаких доказательств того, что его научно-фантастический план осуществился, недавний всплеск сообщений от осведомителей, поступивших в почтовые ящики государственных чиновников, вызвал призывы к масштабному расследованию того, что на самом деле произошло на территории объекта.

"Это так мрачно и запутанно, и я знаю, что если вы упомянете об этом кому-нибудь, это прозвучит как конспирологическая история, — сказала Ромеро. — Но нам нужно докопаться до правды о том, что на самом деле произошло здесь, у нас под боком".

Ранчо Зорро Джеффри Эпштейна — что известно

Эпштейн купил Зорро в 1993 году у бывшего губернатора Нью-Мексико Брюса Кинга. После его смерти в нью-йоркской тюремной камере в 2019 году недвижимость была выставлена ​​на продажу за 23,1 миллиона долларов. Позже цена была снижена до 18 миллионов долларов.

Представитель Министерства юстиции штата Нью-Мексико Лорен Родригес заявила, что владельцы, семья техасского магната недвижимости Дона Хаффайнса, разрешили доступ для проведения обыска, который, как предполагается, включает в себя всю территорию объекта недвижимости и окружающие его государственные земли. Ранее Хаффайнс заявил, что планирует превратить это место в христианский центр отдыха.

Ранчо Зорро было убежищем Эпштейна Фото: Sotheby’s International Realty

На территории уединенного ранчо есть главный дом, гостевые домики и жилые помещения для персонала, несколько хозяйственных построек, пожарная часть, конюшни, отапливаемый гараж на семь боксов, теплица для выращивания свежих продуктов, пастбище для скота, а также частная взлетно-посадочная полоса, ангар и вертолетная площадка.

Эпштейн использовал ранчо Зорро как уединенное место отдыха для VIP-гостей, которые могли приходить и уходить гораздо незаметнее, чем даже на Литл-Сент-Джеймс, его частном карибском острове.

В гражданских исках утверждается, что в этом комплексе проживал бывший принц Эндрю, которого обвинила Вирджиния Джуффре, представившая фотографии и письменные показания, свидетельствующие о том, что она посещала этот комплекс во время его пребывания там в период, когда она стала жертвой торговли людьми в подростковом возрасте, в период с 2000 по 2002 год.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Подрядчики и журналисты выдвигали неподтвержденные утверждения о том, что Билл Клинтон и другие видные деятели также проводили время на этой территории, хотя Клинтон в своих показаниях перед Конгрессом в прошлом месяце отрицал, что он там был.

Эпштейн проводил в своем комплексе меньше времени, чем в своих владениях в Нью-Йорке, Флориде и на Виргинских островах. Но когда он там был вместе со своей сообщницей Гислейн Максвелл, туда часто приезжали молодые девушки.

Горничная Рене Бернс работала на ранчо пять лет до 2005 года и утверждает, что ничего незаконного не видела. Но, по ее словам, Эпштейн был ужасным человеком, который заставлял ее писать записки вместо того, чтобы говорить с ним напрямую.

"Он не хотел меня видеть и слышать. Я гладила простыни, застилала постели, ополаскивала их зубные щетки. Я никогда не видела, чтобы он занимался сексом. Я никогда не видела его без одежды, никогда не видела ничего, что я бы сочла незаконным. Но, с другой стороны, я не была в каждом уголке этого места", - рассказала Рене.

Больше могли бы рассказать Карен и Брайс Гордон, которые управляли комплексом для Эпштейна. Но после его смерти они сбежали в Новую Зеландию.

Напомним, в файлах Эпштейна довольно часто упоминаются украинские политики, например, Леонид Кучма и Виктор Янукович.

А тем временем канадский журналист заявил, что в файлах Эпштейна есть "разрушительный" компромат на президента США Дональда Трампа.