Після гучних "звуків" у Тулі горить металургійний завод (відео)

Місцеві ЗМІ вкрай скупо повідомляють про те, що відбувається в Тулі. Але до пожежі місцеві жителі писали про "гучні звуки" і оголошувалася "небезпека БПЛА".

Офіційно повідомляють, що причиною загоряння на заводі КМЗ у Тулі стало порушення технологічного процесу.

"Унаслідок події постраждалих немає, руйнувань немає", — заявили в МНС Росії.

Раніше туляки повідомляли про загоряння в районі Косої Гори, потім більш конкретно писали про пожежу на Косогірському металургійному заводі.

Це підприємство базової металургії. Воно виробляє метал і феросплави, без яких неможливе виробництво військової техніки.

До пожежі місцеві Telegram-канали писали, що є "небезпека щодо БПЛА, зокрема реактивних". Потім з'явився загадковий пост про те, що "звуки не несуть" небезпеки.

Тим часом туляки писали, що в бік Косогірського заводу попрямували 5 пожежних машин і 2 швидкі.

Раніше вірусною стала відповідь Міністерства оборони України на пост росіянина, який писав, що "Тула з Брянськом" після атаки на завод "Кремній-Ел", який випускає компоненти для російських ракет і дронів.

