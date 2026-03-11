После громких "звуков" в Туле горит металлургический завод (видео)

Местные СМИ крайне скупо сообщают о том, что происходит в Туле. Но до пожара местные жители писали о "громких звуках" и объявлялась "опасность БПЛА".

Официально сообщается, что причиной возгорания на заводе КМЗ в Туле стало нарушение технологического процесса.

"В результате происшествия пострадавших нет, разрушений нет", - заявили в МЧС России.

Ранее туляки сообщали о возгорании в районе Косой Горы, потом более конкретно писали о пожаре на Косогорском металлургическом заводе.

Это предприятие базовой металлургии. Оно производит металл и ферросплавы, без которых невозможно производство военной техники.

До пожара местные Telegram-каналы писали, что есть "опасность по БПЛА, в том числе реактивным". Потом появился загадочный пост о том, что "звуки не несут" опасности.

Тем временем туляки писали, что в сторону Косогорского завода направились 5 пожарных машин и 2 скорые.

Ранее вирусным стал ответ Министерства обороны Украины на пост россиянина, который писал, что "Тула с Брянском" после атаки на завод "Кремний-Эл", который выпускает компоненты для российских ракет и дронов.

