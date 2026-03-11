Спутник показал последствия удара по "Кремний-Эл" в Брянске: Storm Shadow пробили крышу (фото)

Из-за попадания ракет Storm Shadow сборочный цех №4 завода "Кремний-Эл" в Брянске получил серьезные повреждения, сообщили OSINTеры. Крышу цеха пробили пять полуторатонных средств поражения.

Утром 11 марта появились спутниковые фото с последствиями удара по "Кремний-Эл", написали в Telegram-канале "КиберБорошно". Подтверждается прилет пяти ракет, которые повредили корпус цеха №4. По оценкам OSINTерів "восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно".

В канале "КиберБорошно" также уточнили, из-за масштабности повреждений аналитики сомневаются, сможет ли завод работать и поэтому, вероятно, его выведут из эксплуатации. При этом на спутниковых фото, опубликованных OSINTерами, — крыша крупнейшего производственного цеха площадью почти 20 тыс. кв. м и размерами, условно, 140 на 140 м. На этой стометровой площадке — пять черных пятен и следы удара ракет Storm Shadow: каждая весит полторы тонны и каждая взорвалась, вероятно, внутри цеха. Ракеты вырвали секции крыши вплотную друг к другу: заметны обломки конструкций и темные "провалы".

