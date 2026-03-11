Супутник показав наслідки удару по "Кремній-Ел" в Брянску: Storm Shadow пробили дах (фото)

Через влучання ракет Storm Shadow складальний цех №4 заводу "Кремній-Ел" у Брянську отримав серйозні пошкодження, повідомили OSINTери. Дах цеху пробили п'ять півторатонних засобів ураження. Що говорять супутникові фото прильотів Storm Shadow про їхню влучність та потужність?

Зранку 11 березня з'явились супутникові фото з наслідками удару по "Кремній-Ел", написали у Telegram-каналі "КіберБорошно". Підтверджується приліт п'яти ракет, які пошкодили корпус цеху №4. За оцінками OSINTерів "відновлення цеху без повної реконструкції малоймовірне".

У каналі "КіберБорошно" також уточнили, через масштабність пошкоджень аналітики сумніваються, чи зможе завод працювати й тому, ймовірно, його виведуть з експлуатації. При цьому на супутникових фото, опублікованих OSINTерами, — дах найбільшого виробничого цеху площею майже 20 тис. кв. м та розмірами, умовно, 140 на 140 м. На цьому стометровому майданчику — п'ять чорних плям та сліди удару ракет Storm Shadow: кожна важить півтори тонни й кожна вибухнула, ймовірно, всередині цеху. Ракети вирвали секції даху впритул одна біля одної: помітні уламки конструкцій та темні "провали". При цьому відстань між провалами — близько 30 м.

Вибухи у Брянську — точки прильотів на даху "Кремній-Ел" 10 березня Фото: Google Maps

Вибух у Брянську — деталі інциденту 10 березня

Зазначимо, близько 17 год 10 березня у російських пабліках почали поширюватись повідомлення про вибухи Брянську. При цьому росЗМІ припускали, що міг статись наліт ракет "Нептун", реактивних дронів ЗСУ чи ракет "Storm Shadow". За кілька годин українське командування підтвердило повітряну атаку та повідомило, що завдали удару саме британсько-французькими засобами ураження Storm Shadow/SCALP.

Тим часом 11 березня OSINTери та розслідувачі дослідили відео з кадрами прильоту та встановили точки ударів. З'ясувалось, що ЗСУ запустили, ймовірно, вісім ракет, з них сім вдарили по території заводу електроніки "Кремній-Ел", який випускає компоненти для російських ракет та дронів. Крім того, ракети заходили зі східного напрямку, намагаючись обійти російські засоби ППО.

"Кремній-Ел" — підприємство у Брянську, яке виготовляє електроніку для ракет РФ "Искандер", "Тополь", "Булава", С-300, С-400, "Изделие-30", Х-59. Згідно з даними росЗМІ, 90% продукції заводу має військове призначення. "Кремній-Ел" — друге за масштабами виробництво цієї сфери у РФ і перебуває під санкціями ЄС та США через причетність до війни в Україні. Завод вже потрапляв під українські удари: попередні інциденти відбулись у січні та квітні 2025 року. При цьому після тогорічного прильоту у січні підприємство ВПК у Брянську спинялось на ремонт.

