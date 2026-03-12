Образ сильної жінки: дочка Кім Чен Ина постріляла з нового пістолета

Північнокорейський диктатор продовжує ліпити зі своєї доньки-підлітка свою спадкоємицю і лідера КНДР. Раніше вони вже спостерігали за запуском балістичних ракет, а тепер юна Кім Чжу Е взяла в руки пістолет.

Кім Чен Ин і його дочка вирушили з інспекцією на завод з виробництва легких боєприпасів. Це відбувається на тлі його прагнення модернізувати звичайні збройні сили після багатьох років, присвячених ядерній зброї. Офіційне північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомило, що Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва пістолетів та іншої легкої зброї й оглянув новий пістолет, який нещодавно надійшов у виробництво.

Фото: KCNA

Кім Чен Ин із донькою постріляли з нового пістолета Фото: KCNA

На фотографіях видно, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і його дочка-підліток стріляють із пістолетів під час інспекції заводу

Після випробувань зброї на стрільбищі Кім оцінив її як "відмінну", повідомило агентство. У текстовому звіті агентство не згадало присутність доньки Кіма, але на фотографіях вона зображена такою, що стріляє з пістолета разом із високопоставленими військовими чиновниками. Примітно, але Кім Чжу Е ніколи не згадується в офіційних новинах, у поодиноких випадках зазначається, що Кім Чен Ин відвідав той чи інший захід "з дружиною і дітьми".

Кім заявив, що завод має вирішальне значення для постачання пістолетів та іншої легкої зброї військовим і силам безпеки, і закликав до розширення виробничих потужностей і впровадження більш сучасних виробничих ліній.

З моменту своєї першої публічної появи на випробуваннях балістичної ракети великої дальності в листопаді 2022 року донька Кіма, яку, як вважають, звати Кім Чжу Е і якій близько 13 років, супроводжувала батька на дедалі більшій кількості заходів, зокрема на військових демонстраціях, відкриттях заводів і вересневій поїздці до Пекіна, де Кім Чен Ин провів свій перший за шість років саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Дедалі помітніші публічні виступи Кім Чен Ина спонукали співробітників південнокорейської розвідки та експертів припустити, що він, імовірно, готує її як майбутнього лідера для продовження родинної династії в четвертому поколінні.

А фото Кім Чжу Е з пістолетом можуть вказувати, що "режим намагається створити образ сильної і грізної жінки", — заявив Лім Иль-чхоль, експерт з Північної Кореї, додавши: "Сцена зі стрільбою з пістолета явно свідчить про те, що вона розвиває в собі якості військового лідера".

Минулого місяця державні ЗМІ показали, як дочка Кіма випробовує снайперську гвинтівку, тоді як її батько представляв зброю високопоставленим чиновникам після з'їзду правлячої партії.

Візит на збройовий завод відбувся після того, як Кім Чен Ин із дочкою спостерігали за випробувальним запуском крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, з борту есмінця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер Кім Чжу Е отримала контроль над ракетним управлінням країни. Її призначили на керівну посаду в Ракетному управлінні Корейської Народно-Демократичної Республіки.

