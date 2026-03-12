Образ сильной женщины: дочь Ким Чен Ына постреляла из нового пистолета

Северокорейский диктатор продолжает лепить из своей дочери-подростка свою преемницу и лидера КНДР. Ранее они уже наблюдали за запуском баллистических ракет, а теперь юная Ким Чжу Э взяла в руки пистолет.

Ким Чен Ын и его дочь отправились с инспекцией на завод по производству легких боеприпасов. Это происходит на фоне его стремления модернизировать обычные вооруженные силы после многих лет, посвященных ядерному оружию. Официальное северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын посетил завод по производству пистолетов и другого легкого оружия и осмотрел новый пистолет, недавно поступивший в производство.

Фото: KCNA

Ким Чен Ын с дочкой постреляли из нового пистолета Фото: KCNA

На фотографиях видно, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь-подросток стреляют из пистолетов во время инспекции завода

После испытаний оружия на стрельбище Ким оценил его как "отличное", сообщило агентство. В текстовом отчете агентство не упомянуло присутствие дочери Кима, но на фотографиях она изображена стреляющей из пистолета вместе с высокопоставленными военными чиновниками. Примечательно, но Ким Чжу Э никогда не упоминается в официальных новостях, в редких случаях отмечается, что Ким Чен Ын посетил то, или иное мероприятие "с женой и детьми".

Ким заявил, что завод имеет решающее значение для поставок пистолетов и другого легкого оружия военным и силам безопасности, и призвал к расширению производственных мощностей и внедрению более современных производственных линий.

С момента своего первого публичного появления на испытаниях баллистической ракеты большой дальности в ноябре 2022 года дочь Кима, которую, как полагают, зовут Ким Чжу Э и которой около 13 лет, сопровождала отца на все большем количестве мероприятий, включая военные демонстрации, открытия заводов и сентябрьскую поездку в Пекин, где Ким Чен Ын провел свой первый за шесть лет саммит с китайским лидером Си Цзиньпином.

Все более заметные публичные выступления Ким Чен Ына побудили сотрудников южнокорейской разведки и экспертов предположить, что он, вероятно, готовит ее в качестве будущего лидера для продолжения семейной династии в четвертом поколении.

А фото Ким Чжу Э с пистолетом могут указывать, что "режим пытается создать образ сильной и грозной женщины", — заявил Лим Ыль-чхоль, эксперт по Северной Корее, добавив: "Сцена со стрельбой из пистолета явно свидетельствует о том, что она развивает в себе качества военного лидера".

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

В прошлом месяце государственные СМИ показали, как дочь Кима испытывает снайперскую винтовку, в то время как ее отец представлял оружие высокопоставленным чиновникам после съезда правящей партии.

Визит на оружейный завод состоялся после того как Ким Чен Ын с дочерью наблюдали за испытательным запуском крылатых ракет, способных нести ядерное оружие, с борта эсминца.

Напомним, ранее стало известно, что теперь Ким Чжу Э получила контроль над ракетным управлением страны. Ее назначили на руководящую должность в Ракетном управлении Корейской Народно-Демократической Республики.

Ранее Фокус писал, что в КНДР может разгореться война за власть между сестрой Ким Чен Ына и его дочерью.