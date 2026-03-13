У Європі з'явилося нове радикальне угруповання, яке нападає на синагоги, — ЗМІ

Вони називають себе "Ашаб аль-Ямім" і цієї шиїтської групи не існувало до цього тижня. Що незвично, у неї немає власних каналів у Telegram чи інших соціальних мережах. Зазвичай такі групи одразу ж створюють канали.

Нове угруповання, що називає себе "Ашаб аль-Ямім", взяло на себе відповідальність за три напади на єврейські установи в Європі цього тижня, ексклюзивно повідомляє видання Jerusalem Post.

Цікаво, але на логотипі красується гвинтівка Драгунова

Першим актом нападу став вибух у синагозі в Льєжі, Бельгія, у понеділок. За ним послідували напад у Греції в середу і підпал синагоги в Роттердамі, Нідерланди, 13 березня.

Проте відеозаписи трьох відповідних атак швидко з'явилися в Telegram-каналах шиїтської вісі, наприклад, пов'язаних з "Хезболлою" і Корпусом вартових ісламської революції. Це може вказувати на зв'язок між "Ашаб аль-Ямім" і пов'язаними з Іраном організаціями-маріонетками.

Відео дня

Назва "Ашаб аль-Ямім" перекладається як "Сподвижники правих" або "Люди правих". Це не означає "праві" в політичному сенсі, а радше "праведні" або "справедливі". Охад Мерлін, експерт із Близького Сходу та Північної Африки, пояснив, що в Корані часто використовуються метафори "праве" і "ліве". Конкретна арабська назва "Люди правих" також зустрічається в Корані.

Логотип угруповання зображує витягнуту руку з гвинтівкою, спрямованою вправо. За нею знаходиться зображення земної кулі. Цей логотип несе в собі всі характерні риси логотипів іранських терористичних груп або очолюваних Іраном груп ісламського опору; "Катаїб Хезболла" в Іраку, "Хезболла" в Лівані і Корпус вартових ісламської революції в Ірані — всі вони містять одне й те саме зображення руки з гвинтівкою, спрямованої праворуч, накладене на зображення земної кулі.

Одна з помітних відмінностей логотипу "Ашаб аль-Ямім" полягає в тому, що на ньому зображена конкретна модель гвинтівки: гвинтівка Драгунова.

СВД, або гвинтівка Драгунова, — це радянська напівавтоматична гвинтівка, яку цінують деякі угруповання на Близькому Сході, але яка є значно менш поширеною в Європі. Інші згадані угруповання Осі використовують стилізовані версії автоматів АК.

Після нападу в Льєжі група опублікувала заяву: "В ім'я Бога, Милостивого, Милосердного, "Ідіть, чи то легкий, чи то важкий, і прагнете своїм багатством і своїм життям дорогою Божою". Всемогутній Бог сказав правду". І заклик захищати іслам і "поширювати справедливість і світло в усіх куточках світу".

Для груп ісламського опору характерне включення у свої заяви уривків або цитат з Корану, а також вихваляння Аллаха. Ця група також закликає до джихаду — знову ж таки, відповідно до практики інших груп.

У цій заяві є кілька незвичайних моментів.

"Заява починається зі стандартного вихваляння Бога, що виглядає законним і справжнім, але сама заява дивна. Вона закликає до джихаду, але в кінці відсутня дата. Як правило, шиїтські збройні організації або навіть підставні групи, принаймні, намагаються виглядати автентичними. У своїх заявах вони завжди вказують дату наприкінці та містять невеликі пояснення. У самих заявах цього немає", — заявив Джо Трузман, який спеціалізується на палестинських збройних групах та іранських маріонеткових організаціях. Але він також припустив, що якесь угруповання намагається замести сліди.

Іран має усталену практику використання маріонеткових груп для здійснення терористичних актів проти своїх цілей за кордоном. Яскравим прикладом є вибух у будівлі єврейського общинного центру в Буенос-Айресі, Аргентина, 18 липня 1994 року. 85 людей загинули і понад 300 дістали поранення. У 2024 році аргентинський суд постановив, що Іран керував нападом, а "Хезболла" його здійснила.

Нерідко іранські проксі-угруповання з'являються з нізвідки, а потім зникають після здійснення терористичного акту.

"Іран активно діє не тільки на Близькому Сході, а й у Європі, і, вочевидь, у Латинській Америці, тому в Ірану, у Корпусу вартових ісламської революції, є можливості для здійснення подібних дій", — пояснив Трузман.

Ще один дивний аспект — це відео. Хоча воно і несе в собі характерні риси типових терористичних відеороликів — наприклад, у ньому використовується загрозлива музика і відсутня мова — сам зміст менш жорстокий, ніж зазвичай. Відеоролики "Хезболли" і "Хамаса" зазвичай містять більш загрозливий контент, але у випадку з Льєжем і Роттердамом ніхто не постраждав, а напади відбувалися вночі.

