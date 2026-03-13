В Европе появилась новая радикальная группировка, которая нападает на синагоги, — СМИ

Они называют себя "Ашаб аль-Ямим" и этой шиитской группы не существовало до этой недели. Что необычно, у нее нет собственных каналов в Telegram или других социальных сетях. Обычно такие группы сразу же создают каналы.

Новая группировка, называющая себя "Ашаб аль-Ямим", взяла на себя ответственность за три нападения на еврейские учреждения в Европе на этой неделе, эксклюзивно сообщает издание Jerusalem Post.

Интересно, но на логотипе красуется винтовка Драгунова

Первым актом нападения стал взрыв в синагоге в Льеже, Бельгия, в понедельник. За ним последовали нападение в Греции в среду и поджог синагоги в Роттердаме, Нидерланды, 13 марта.

Тем не менее, видеозаписи трех соответствующих атак быстро появились в Telegram-каналах шиитской оси, например, связанных с "Хезболлой" и Корпусом стражей исламской революции . Это может указывать на связь между "Ашаб аль-Ямим" и связанными с Ираном организациями-марионетками.

Название "Ашаб аль-Ямим" переводится как "Сподвижники правых" или "Люди правых". Это не означает "правые" в политическом смысле, а скорее "праведные" или "справедливые". Охад Мерлин, эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке, объяснил, что в Коране часто используются метафоры "правое" и "левое". Конкретное арабское название "Люди правых" также встречается в Коране.

Логотип группировки изображает вытянутую руку с винтовкой, направленной вправо. За ней находится изображение земного шара. Этот логотип несет в себе все характерные черты логотипов иранских террористических групп или возглавляемых Ираном групп исламского сопротивления; "Катаиб Хезболла" в Ираке, "Хезболла" в Ливане и Корпус стражей исламской революции в Иране — все они содержат одно и то же изображение руки с винтовкой, направленной вправо, наложенное на изображение земного шара.

Одно из заметных отличий логотипа "Ашаб аль-Ямим" заключается в том, что на нем изображена конкретная модель винтовки: винтовка Драгунова.

СВД, или винтовка Драгунова, — это советская полуавтоматическая винтовка, которую ценят некоторые группировки на Ближнем Востоке , но значительно менее распространенная в Европе. Другие упомянутые группировки Оси используют стилизованные версии автоматов АК.

После нападения в Льеже группа опубликовала заявление: "Во имя Бога, Милостивого, Милосердного, "Идите, будь то легкий или тяжелый, и стремитесь своим богатством и своей жизнью по пути Божьему". Всемогущий Бог сказал правду". И призыв защищать ислам и "распространять справедливость и свет во всех уголках мира".

Для групп исламского сопротивления характерно включение в свои заявления отрывков или цитат из Корана, а также восхваление Аллаха. Эта группа также призывает к джихаду — опять же, в соответствии с практикой других групп.

В этом заявлении есть несколько необычных моментов.

"Заявление начинается со стандартного восхваления Бога, что выглядит законным и подлинным, но само заявление странное. Оно призывает к джихаду, но в конце отсутствует дата. Как правило, шиитские вооруженные организации или даже подставные группы, по крайней мере, пытаются выглядеть аутентичными. В своих заявлениях они всегда указывают дату в конце и содержат небольшие пояснения. В самих заявлениях этого нет", — заявил Джо Трузман, специализирующийся на палестинских вооруженных группах и иранских марионеточных организациях. Но он также предположил, что какая-то группировка пытается замести следы.

Иран имеет устоявшуюся практику использования марионеточных групп для совершения террористических актов против своих целей за рубежом. Ярким примером является взрыв в здании еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе, Аргентина, 18 июля 1994 года. 85 человек погибли и более 300 получили ранения. В 2024 году аргентинский суд постановил, что Иран руководил нападением, а "Хезболла" его осуществила.

Нередко иранские прокси-группировки появляются из ниоткуда, а затем исчезают после совершения террористического акта.

"Иран активно действует не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, и, очевидно, в Латинской Америке, поэтому у Ирана, у Корпуса стражей исламской революции, есть возможности для осуществления подобных действий", — пояснил Трузман.

Еще один странный аспект — это видео. Хотя оно и несет в себе характерные черты типичных террористических видеороликов — например, в нем используется угрожающая музыка и отсутствует речь — само содержание менее жестокое, чем обычно. Видеоролики "Хезболлы" и "Хамаса" обычно содержат более угрожающий контент, но в случае с Льежем и Роттердамом никто не пострадал, а нападения происходили ночью.

