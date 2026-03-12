Теракт в еврейской школе: авто, протаранившее синагогу, было набито взрывчаткой, — CNN

Автомобиль, на котором неизвестный врезался в здание синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд, штат Мичиган, был наполнен взрывчаткой.

Сам подозреваемый погиб после того, как врезался автомобилем в синагогу, сообщил шериф округа Майкл Бушар, пишет CNN.

"По словам правоохранителей, которые были на месте происшествия, спасатели обнаружили в багажнике автомобиля большое количество взрывчатки", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что сейчас продолжается работа по обезвреживанию этой взрывчатки.

Отмечается, что после того, как автомобиль врезался в здание, охранник синагоги открыл огонь, убив подозреваемого — его обнаружили мертвым внутри автомобиля. По данным источников CNN, тело сильно обгорело, что может затруднить опознание. При нем была найдена винтовка.

Охранник был сбит автомобилем, но, по словам шерифа, ожидается, что он выздоровеет.

В то же время в заявлении самой синагоги указано, что все 140 учеников, посещающих детский сад при ней, учителя и другие сотрудники, находятся в безопасности.

Дети, посещающие детский сад при синагоге Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом посылает "нашу любовь" еврейской общине в Мичигане.

