Теракт в єврейській школі: авто, що протаранило синагогу, було набите вибухівкою, — CNN

Автомобіль, на якому невідомий врізався в будівлю синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд, штат Мічиган, був наповнений вибухівкою.

Сам підозрюваний загинув після того, як врізався автомобілем у синагогу, повідомив шериф округу Майкл Бушар, пише CNN.

"За словами правоохоронців, які були на місці події, рятувальники виявили у багажнику автомобіля велику кількість вибухівки", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що наразі триває робота зі знешкодження цієї вибухівки.

Зазначається, що після того, як автомобіль врізався в будівлю, охоронець синагоги відкрив вогонь, вбивши підозрюваного — його виявили мертвим всередині автомобіля. За даними джерел CNN, тіло сильно обгоріло, що може ускладнити впізнання. При ньому була знайдена гвинтівка.

Охоронець був збитий автомобілем, але, за словами шерифа, очікується, що він одужає.

Водночас у заяві самої синагоги вказано, що усі 140 учнів, які відвідують дитячий садок при ній, вчителі та інші співробітники, перебувають у безпеці.

Діти, що відвідують дитячий садок при синагозі Фото: films

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім надсилає "нашу любов" єврейській громаді в Мічигані.

