Шутінг у синагозі в Мічігані: авто протаранило єврейську школу

У містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган сталася стрілянина біля синагоги Temple Israel, поруч із якою працює єврейська школа та дошкільний центр. За попередніми даними, автомобіль врізався на території комплексу, після чого пролунали постріли. Поліція проводить масштабну операцію.

У четвер вдень кілька правоохоронних органів відреагували на повідомлення про стрілянину в синагозі в передмісті Детройта в Мічигані після того, як водій врізався в будівлю на автомобілі, і пролунали постріли, повідомляється у The Guardian у четвер, 12 березня. Після аварії автомобіль горів.

Поліція відреагувала на повідомлення про стрілянину в синагозі Temple Israel. Офіс шерифа округу повідомив, що правоохоронці проводять зачистку будівлі, а сусідні школи було закрито. Рятувальні служби зайнялись перевіркою будівлі синагоги. У цей же час у сусідніх навчальних закладах ввели обмежувальні заходи, повідомляє BBC. Єврейська федерація Детройта заявила, що знає про інцидент в Temple Israel. У федерації повідомили, що всі єврейські установи в регіоні тимчасово переведені в режим превентивного локдауну. Членів громади закликали уникати цього району.

Поліція штату Мічиган також оприлюднила попередження щодо інциденту. Правоохоронці закликали мешканців триматися подалі від району Temple Israel. Крім того, патрулі посилили присутність біля інших місць релігійного поклоніння в окрузі. Temple Israel у Вест-Блумфілді є однією з найбільших єврейських громад у США та налічує понад 3000 членів.

При храмі також працює дошкільний освітній центр для маленьких дітей. За словами місцевих жителів, багато сімей у районі відправляють туди своїх дітей. Один із мешканців розповів, що зазвичай у будівлі чергує озброєна охорона.

Шериф округу Окленд Майкл Бушар пізніше заявив, що підтверджених поранених наразі немає. За його словами, підозрюваний все ще перебуває на волі. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях, доки їхню територію не перевірять правоохоронці. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що на місце події направлені федеральні агенти із детройтського офісу. Вони працюють разом із правоохоронними органами штату.

У подальшому оновленні шериф Бушар вказав, що стрілець підійшов до охоронця, після чого між ними виникла сутичка. Він підтвердив, що були здійснені постріли, а також те, що в інциденті був задіяний автомобіль. Шериф не уточнив деталей щодо транспортного засобу. Він також повідомив, що всіх дітей евакуювали із сусідньої школи та дитячого садка. За словами Бушара, операція з пошуку підозрюваного триває, але він вважає, що особа могла бути поранена охоронцем.

Чоловік, озброєний гвинтівкою, в'їхав на автомобілі в найбільшу в країні реформістську синагогу в передмісті Детройта та був смертельно поранений охороною (fatally shot), повідомляє Associated Press. Однак нижче вони зазанчають, що слідчі все ще працюють над встановленням особи чоловіка, а Шериф округу Окленд Майк Бушар підтвердив під час прес-конференції, що що нікого не затримано.

