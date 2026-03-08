У Львові через конфлікт чоловік стріляв в опонента: потерпілого госпіталізували, що відомо

У Шевченківському районі Львова сталася стрілянина — причиною став конфлікт між двома чоловіками.

У результаті конфлікту один з них вистрілив в другого з травматичної зброї. Про це повідомила поліція Львівської області в Telegram.

Стрілянина сталася на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі. Потерпілого було госпіталізовано.

"Поліцейські вживають заходи із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби", — повідомили в Нацполіції.

Водночас наразі невідомо, що стало причиною конфлікту.

Перед цим канал "Труха Львів" повідомляв про звуки вибухів, які були чутно неподалік від вулиці Гайдамацької. Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич спростував інформацію про вибухи, повідомивши, що люди могли чути звуки, за попередню інформацію звуки лунали від стрілецької зброї.

Теракт у Львові — що відомо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт. Поліцейські приїхали на виклик про нібито пограбування магазину, і в цей момент спрацював перший пристрій. Унаслідок вибуху загинула патрульна Вікторія Шпилька. Дівчина тільки минулого року вийшла заміж за свого колегу. Їй було 23 роки.

Підозрювана жінка, за даними слідства, нібито поклала саморобний вибуховий пристрій в сміттєві урни біля магазину на вул. Данилишина, 20. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.

Коли до місця події поспішили інші поліцейські, прогримів другий вибух, який зафіксували камери відеоспостереження.

Усі потерпілі, крім одного, — поліцейські. На думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, метою теракту були саме правоохоронці. Зі свого боку президент Володимир Зеленський не виключає нових терактів.