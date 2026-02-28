У Києві сталася стрілянина: на місце приїхала поліція (фото)

В одному з районів Києва близько опівночі 27 лютого трапилася стрілянина.

На місце вже прибули правоохоронці. Про це повідомило видання РБК-Україна.

"В одному з районів Києва чули стрілянину. Наразі подробиці невідомі. На місце події прибула поліція", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 27 лютого у Києві сталася стрілянина з погонею: поліціянти виявили у водія автомобіля стан наркотичного сп'яніння.

Також 26 лютого стрілянина трапилася в Одесі: у ТЦК згодом спростували вогонь по цивільному.