Во Львове из-за конфликта мужчина стрелял в оппонента: пострадавшего госпитализировали, что известно

В Шевченковском районе Львова произошла стрельба — причиной стал конфликт между двумя мужчинами.

В результате конфликта один из них выстрелил во второго из травматического оружия. Об этом сообщила полиция Львовской области в Telegram.

Стрельба произошла на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе. Пострадавший был госпитализирован.

"Полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы", — сообщили в Нацполиции.

В то же время пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

Перед этим канал "Труха Львов" сообщал о звуках взрывов, которые были слышны неподалеку от улицы Гайдамацкой. В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опроверг информацию о взрывах, сообщив, что люди могли слышать звуки, по предварительной информации звуки раздавались от стрелкового оружия.

Теракт во Львове — что известно

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. Полицейские приехали на вызов о якобы ограблении магазина, и в этот момент сработало первое устройство. В результате взрыва погибла патрульная Виктория Шпилька. Девушка только в прошлом году вышла замуж за своего коллегу. Ей было 23 года.

Подозреваемая женщина, по данным следствия, якобы положила самодельное взрывное устройство в мусорные урны возле магазина на ул. Данилишина, 20. Момент закладки взрывчатки попал на видео.

Когда к месту происшествия поспешили другие полицейские, прогремел второй взрыв, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Все пострадавшие, кроме одного, — полицейские. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью теракта были именно правоохранители. В свою очередь президент Владимир Зеленский не исключает новых терактов.