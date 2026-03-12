Шуттинг в синагоге в Мичигане: авто протаранило еврейскую школу

В городке Вест-Блумфилд в штате Мичиган произошла стрельба возле синагоги Temple Israel, рядом с которой работает еврейская школа и дошкольный центр. По предварительным данным, автомобиль врезался на территории комплекса, после чего раздались выстрелы. Полиция проводит масштабную операцию.

В четверг днем несколько правоохранительных органов отреагировали на сообщение о стрельбе в синагоге в пригороде Детройта в Мичигане после того, как водитель врезался в здание на автомобиле, и раздались выстрелы, сообщается в The Guardian в четверг, 12 марта. После аварии автомобиль горел.

Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в синагоге Temple Israel. Офис шерифа округа сообщил, что правоохранители проводят зачистку здания, а соседние школы были закрыты. Спасательные службы занялись проверкой здания синагоги. В это же время в соседних учебных заведениях ввели ограничительные меры, сообщает BBC. Еврейская федерация Детройта заявила, что знает об инциденте в Temple Israel. В федерации сообщили, что все еврейские учреждения в регионе временно переведены в режим превентивного локдауна. Членов общины призвали избегать этого района.

Полиция штата Мичиган также обнародовала предупреждение об инциденте. Правоохранители призвали жителей держаться подальше от района Temple Israel. Кроме того, патрули усилили присутствие возле других мест религиозного поклонения в округе. Temple Israel в Вест-Блумфилде является одной из крупнейших еврейских общин в США и насчитывает более 3000 членов.

При храме также работает дошкольный образовательный центр для маленьких детей. По словам местных жителей, многие семьи в районе отправляют туда своих детей. Один из жителей рассказал, что обычно у здания дежурит вооруженная охрана.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар позже заявил, что подтвержденных раненых пока нет. По его словам, подозреваемый все еще находится на свободе. Местных жителей просят оставаться в укрытиях, пока их территорию не проверят правоохранители. Директор ФБР Каш Патель сообщил, что на место происшествия направлены федеральные агенты из детройтского офиса. Они работают вместе с правоохранительными органами штата.

В дальнейшем обновлении шериф Бушар указал, что стрелок подошел к охраннику, после чего между ними возникла стычка. Он подтвердил, что были произведены выстрелы, а также то, что в инциденте был задействован автомобиль. Шериф не уточнил деталей относительно транспортного средства. Он также сообщил, что всех детей эвакуировали из соседней школы и детского сада. По словам Бушара, операция по поиску подозреваемого продолжается, но он считает, что человек мог быть ранен охранником.

Мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в крупнейшую в стране реформистскую синагогу в пригороде Детройта и был смертельно ранен охраной (fatally shot), сообщает Associated Press. Однако ниже они отмечают, что следователи все еще работают над установлением личности мужчины, а Шериф округа Окленд Майк Бушар подтвердил во время пресс-конференции, что никто не задержан.

