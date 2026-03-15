На Філіппінах прокинувся вулкан: гігантський стовп попелу піднявся на кілька кілометрів (відео)

На острові Негрос на Філіппінах 15 березня сталося потужне виверження вулкана Канлаон. Під час вибуху в небо піднявся густий чорний стовп попелу заввишки близько приблизно в 5 км).

За даними фахівців, це вже третє виверження вулкана цього року — попередні сталися 19 і 26 лютого 2026 року. Про це повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сеймсмології в Facebook.

На відео з місця події видно, як темна хмара попелу накриває навколишні райони, після чого починає дрейфувати на південний схід і північний схід. Фахівці описали подію як "помірно вибухове виверження".

Наразі для вулкана діє другий рівень тривоги, який забороняє людям наближатися до постійної небезпечної зони навколо кратера. За такого рівня небезпеки можливі раптові парові вибухи та ранні ознаки підйому магми.

Спеціалісти уточнили, що нове виверження сталося о 18:07 за місцевим часом на вершині вулкана та утворило п’ятикілометрову колону попелу. Через підвищену активність заборонено входити до чотирикілометрової постійної небезпечної зони.

Місцева влада вже повідомила про випадіння попелу в кількох населених пунктах провінції. Жителі також відчувають у повітрі запах, схожий на сірку, що пов’язано з вулканічною активністю.

Попри ситуацію, робота місцевих аеропортів триває у звичайному режимі. Наразі скасувань рейсів не зафіксовано в низці провінцій архіпелагу, які розташовані поблизу активного вулкана.

