На Филиппинах проснулся вулкан: гигантский столб пепла поднялся на несколько километров (видео)

На острове Негрос на Филиппинах 15 марта произошло мощное извержение вулкана Канлаон. Во время взрыва в небо поднялся густой черный столб пепла высотой около примерно в 5 км).

По данным специалистов, это уже третье извержение вулкана в этом году — предыдущие произошли 19 и 26 февраля 2026 года. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в Facebook.

На видео с места происшествия видно, как темное облако пепла накрывает окружающие районы, после чего начинает дрейфовать на юго-восток и северо-восток. Специалисты описали произошедшее как "умеренно взрывное извержение".

Сейчас для вулкана действует второй уровень тревоги, который запрещает людям приближаться к постоянной опасной зоне вокруг кратера. При таком уровне опасности возможны внезапные паровые взрывы и ранние признаки подъема магмы.

Специалисты уточнили, что новое извержение произошло в 18:07 по местному времени на вершине вулкана и образовало пятикилометровую колонну пепла. Из-за повышенной активности запрещено входить в четырехкилометровую постоянную опасную зону.

Местные власти уже сообщили о выпадении пепла в нескольких населенных пунктах провинции. Жители также чувствуют в воздухе запах, похожий на серу, что связано с вулканической активностью.

Несмотря на ситуацию, работа местных аэропортов продолжается в обычном режиме. Сейчас отмен рейсов не зафиксировано в ряде провинций архипелага, которые расположены вблизи активного вулкана.

