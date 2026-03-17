В Індії заарештували українців та американця: звинувачують у зв'язку з повстанцями
Поки що суд у Делі відправив шістьох громадян України та одного громадянина США під варту Національного агентства розслідувань (NIA) на 11 днів.
Їх звинувачують у незаконному в'їзді до прикордонного штату Мізорам, а потім до М'янми, з метою встановлення контактів і навчання етнічних угруповань, пов'язаних з індійськими повстанськими угрупованнями, повідомляє Hindustan Times.
Повідомляється, що трьох українців заарештували в Делі, трьох — у Лакхнау, а одного громадянина США — у Калькутті. Додатковий суддя сесійного суду (ASJ) Прашант Шарма відправив шістьох українців і одного громадянина США під варту Національного агентства розслідувань (NIA) на 11 днів до 27 березня.
Засідання проходило в закритій залі суду.
Національне агентство розслідувань (NIA) запросило 15 днів тримання під вартою для розслідування справи. Стверджується, що українці та американець прибули до Індії за візою, а потім проникли до Мізораму, який є територією, що охороняється. Після цього вони в'їхали в М'янму і зв'язалися з етнічними воюючими угрупованнями. За твердженням NIA, вони пройшли підготовку в М'янмі і займалися підготовкою етнічних угруповань, що воюють. Ці угруповання пов'язані з повстанськими групами в Індії. Також стверджується, що вони доставили велику партію безпілотників з Європи через Індію.
Міністерство оборони виступає проти тримання під вартою.
З іншого боку, інтереси обвинувачених представляли старший адвокат Прамод Кумар Дубей і адвокат Атул Сехгал. Вони заперечували проти клопотання Національного агентства розслідувань (NIA) про взяття під варту.
У посольстві України в Індії та в МЗС України не коментували арешт українських громадян.
