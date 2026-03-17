В Индии арестовали украинцев и американца: обвиняют в связи с повстанцами

Пока суд в Дели отправил шестерых граждан Украины и одного гражданина США под стражу Национального агентства расследований (NIA) на 11 дней.

Их обвиняют в незаконном въезде в приграничный штат Мизорам, а затем в Мьянму, с целью установления контактов и обучения этнических группировок, связанных с индийскими повстанческими группировками, сообщает Hindustan Times.

Сообщается, что трое украинцев были арестованы в Дели, трое — в Лакхнау, а один гражданин США — в Калькутте. Дополнительный судья сессионного суда (ASJ) Прашант Шарма отправил шестерых украинцев и одного гражданина США под стражу Национального агентства расследований (NIA) на 11 дней до 27 марта.

Заседание проходило в закрытом зале суда.

Национальное агентство расследований (NIA) запросило 15 дней содержания под стражей для расследования дела. Утверждается, что украинцы и американец прибыли в Индию по визе, а затем проникли в Мизорам, который является охраняемой территорией. После этого они въехали в Мьянму и связались с этническими воюющими группировками. По утверждению NIA, они прошли подготовку в Мьянме и занимались подготовкой этнических воюющих группировок. Эти группировки связаны с повстанческими группами в Индии. Также утверждается, что они доставили крупную партию беспилотников из Европы через Индию.

Министерство обороны выступает против содержания под стражей.

С другой стороны, интересы обвиняемых представляли старший адвокат Прамод Кумар Дубей и адвокат Атул Сехгал. Они возражали против ходатайства Национального агентства расследований (NIA) о заключении под стражу.

В посольстве Украины в Индии и в МИД Украины не комментировали арест украинских граждан.

Ранее российские оккупанты применяли против ВСУ 120-мм мины производства Мьянмы. После военного переворота РФ расширила военное сотрудничество с Мьянмой.