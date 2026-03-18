США не могли контролювати, куди Україна витратить $26 млрд за програмою USAID, — аудит

Під час проведення аудиту щодо використання коштів за програмою USAID було виявлено, що у США майже не могли контролювати, чи використовує український уряд кошти за цільовим призначенням.

Йдеться про суму 26 мільярдів доларів. Про це заявив заступник керівника апарату генерального інспектора USAID у своєму звіті.

"Наш нещодавній аудит прямої бюджетної підтримки у розмірі 26 мільярдів доларів, наданої USAID уряду України, виявив, що USAID мала вкрай обмежені можливості забезпечити, щоб уряд України міг отримувати та використовувати ці кошти за призначенням", — йдеться в звіті.

Водночас причина полягає в тому, що міжнародні підрядники, з якими укладалися договори щодо контролю, не надавали звіти вчасно або взагалі не надавали їх.

При цьому в звіті наголошується, що інспекція від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надіслала до USAID попередження про можливі загрози та шахрайські схеми, спричинені війною.

Також в Україні розташований офіс інспектора, тож частково контроль здійснюється на місці самим апаратом генерального інспектора. Однак через бойові дії американські представники мають доступ не до всього — вони обмежені "зеленою зоною".

29 серпня 2025 року США офіційно закрили агентство USAID. Агентство USAID надавало допомогу іншим країнам і підтримку на їхній розвиток. Воно пропрацювало понад 60 років, фінансуючи різні проєкти в економіці, охороні здоров'я, освіті та гуманітарній сфері. Під загрозою через закриття агентства могли опинитися розроблення вакцин від СНІДу та інших захворювань. Мільйони людей могли постраждати від цього рішення.

В Україні під ризиком закриття опинилися до 70% регіональних медіа, які раніше отримуали гранти від Агентства США з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, у січні 2025 року Департамент ефективності уряду США під керівництвом мільярдера Ілона Маска зупиняв роботу USAID. Програми агентства допомагали відновлювати енергооб'єкти в Україні від ударів ЗС РФ.