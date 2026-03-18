США не могли контролировать, куда Украина потратит $26 млрд по программе USAID, — аудит

Во время проведения аудита по использованию средств по программе USAID было выявлено, что в США почти не могли контролировать, использует ли украинское правительство средства по целевому назначению.

Речь идет о сумме 26 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата генерального инспектора USAID в своем отчете.

"Наш недавний аудит прямой бюджетной поддержки в размере 26 миллиардов долларов, предоставленной USAID правительству Украины, обнаружил, что USAID имела крайне ограниченные возможности обеспечить, чтобы правительство Украины могло получать и использовать эти средства по назначению", — говорится в отчете.

В то же время причина заключается в том, что международные подрядчики, с которыми заключались договоры по контролю, не предоставляли отчеты вовремя или вообще не предоставляли их.

При этом в отчете отмечается, что инспекция с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину направила в USAID предупреждение о возможных угрозах и мошеннических схемах, вызванных войной.

Также в Украине расположен офис инспектора, поэтому частично контроль осуществляется на месте самим аппаратом генерального инспектора. Однако из-за боевых действий американские представители имеют доступ не ко всему — они ограничены "зеленой зоной".

29 августа 2025 года США официально закрыли агентство USAID. Агентство USAID оказывало помощь другим странам и поддержку на их развитие. Оно проработало более 60 лет, финансируя различные проекты в экономике, здравоохранении, образовании и гуманитарной сфере. Под угрозой из-за закрытия агентства могли оказаться разработки вакцин от СПИДа и других заболеваний. Миллионы людей могли пострадать от этого решения.

В Украине под риском закрытия оказались до 70% региональных медиа, которые ранее получали гранты от Агентства США по международному развитию.

Напомним, в январе 2025 года Департамент эффективности правительства США под руководством миллиардера Илона Маска останавливал работу USAID. Программы агентства помогали восстанавливать энергообъекты в Украине от ударов ВС РФ.