Незвичайна активність: військово-транспотний літак із Кувейту регулярно літає до Польщі

Військово-транспортний літак Кувейту Boeing C-17 Globemaster III регулярно виконує рейси між країнами Перської затоки і польським Жешувом, який є ключовим логістичним хабом для України.

На незвичайну активність військово-транспортної авіації Кувейту звернули увагу OSINT-фахівці.

Судячи з карти, маршрут, яким курсує С-17, може вказувати на участь Кувейту в ланцюжку можливого перекидання озброєння, матеріалів або персоналу, найімовірніше, в сам Кувейт, припускає військовий аналітик Ігаль Левін.

Аеропорт Жешув-Ясенка (RZE) — основний хаб для західної військової та гуманітарної допомоги Україні. Використання кувейтського літака може вказувати на транспортування специфічних вантажів із регіону Затоки, однак офіційної інформації про характер цих рейсів немає.

У коментарях користувачі висловили кілька думок з цього приводу.

"Угорщина не дозволяє прольоти?", "Думаєш, вони обмінюють дрони-перехоплювачі на PAC2?", "Оминаємо "Помаранчеву людину" і йдемо безпосередньо до тих, хто цього потребує... Мистецтво вигідної угоди", — пишуть під публікацією.

17 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна направила 201 військового експерта в країни Близького Сходу для допомоги у протидії дронам типу "Шахед". Фахівці вже працюють у кількох державах регіону і продовжують розширювати географію місії. Кувейт також у переліку цих країн.

На початку березня пілоти винищувача F/A-18 Кувейту випустили три ракети класу "повітря-повітря", які наздогнали три винищувачі F-15E США і влучили по них. США підтвердило інцидент і уточнило, що причина інциденту — "френдліфаєр": усі пілоти врятувалися і ніхто серйозно не постраждав.