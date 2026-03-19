Необычная активность: военно-транспотный самолет из Кувейта регулярно летает в Польшу

Военно-транспортный самолёт Кувейта Boeing C-17 Globemaster III регулярно выполняет рейсы между странами Персидского залива и польским Жешувом, который является ключевым логистическим хабом для Украины.

На необычную активность военно-транспортной авиации Кувейта обратили внимание OSINT-специалисты.

Судя по карте, маршрут, по которому курсирует С-17, может указывать на участие Кувейта в в цепочке возможной переброске вооружения, материалов или персонала скорее всего в сам Кувейт, предполагает военный аналитик Игаль Левин.

Аэропорт Жешув-Ясенка (RZE) — основной хаб для западной военной и гуманитарной помощи Украине. Использование кувейтского самолета может указывать на транспортировку специфических грузов из региона Залива, однако официальной информации о характере этих рейсов нет.

В комментариях пользователи выразили несколько мыслей по этому поводу.

Відео дня

"Венгрия не разрешает пролеты?", "Думаешь, они обменивают дроны-перехватчики на PAC2?", "Обходим "Оранжевого человека" и идем напрямую к тем, кто в этом нуждается… Искусство выгодной сделки", — пишут под публикацией.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта в страны Ближнего Востока для помощи в противодействии дронам типа "Шахед". Специалисты уже работают в нескольких государствах региона и продолжают расширять географию миссии. Кувейт также в перечне этих стран.

В начале марта пилоты истребителя F/A-18 Кувейта выпустили три ракеты класса "воздух-воздух", догнавшие три истребителя F-15E США и попали по ним. США подтвердило инцидент и уточнило, что причина инцидента — "френдлифаер": все пилоты спаслись и никто серьезно не пострадал.