"Японія розуміється на сюрпризах": Трамп пожартував про атаку на Перл-Гарбор у присутності нової прем'єрки

Президент США провів паралель між ударами США по Ірану і нападом Японії на Перл-Гарбор 1941 року, захищаючи війну, яку він почав проти Тегерана.

"Ми хотіли зробити сюрприз. А хто краще за Японію знає, що таке сюрприз? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?" — відповів Трамп, коли журналіст запитав, чому він не повідомив союзникам про свої військові плани, під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі у Вашингтоні, зазначивши, що союзники США були "здивовані".

"Ну, є речі, які не варто афішувати, розумієте? Коли ми вступали в бій, ми діяли дуже жорстко і нікому про це не говорили, тому що хотіли сюрпризу. Хто в Японії краще за всіх знає, що таке сюрприз? Чому ви не розповіли про Перл-Гарбор? Знаєте, він запитує мене, чи вірите ви в сюрпризи? Я думаю, набагато більше, ніж ми", — пожартував Дональда Трамп, змусивши Санае Такаїчі соватися в кріслі. На відео чітко видно, що вона була шокована відповіддю президента США, але зуміла стримати емоції.

Відео дня

Трамп, мабуть, не помітив цього, продовживши свій спіч.

"Завдяки цьому сюрпризу, за перші два дні ми виконали, напевно, 50% від запланованого обсягу роботи, і навіть більше, ніж розраховували. Так що, якщо я всім про це розповім, це вже не буде сюрпризом", — заявив Дональд Трамп.

Напад на Перл-Гарбор — чому жарт був недоречним

Унаслідок нападу японців на військово-морську базу США в Перл-Гарборі, Гаваї, 7 грудня 1941 року загинули 2390 американців. Наступного дня США оголосили війну Японії, і президент Франклін Д. Рузвельт назвав цю подію "датою, яка увійде в історію як день ганьби".

Атаку на Перл-Гарбор Трамп назвав "сюрпризом"

Метою Японії було нейтралізувати тихоокеанський флот США і забезпечити собі домінування в цьому регіоні.

США вступили у Другу світову війну після атаки на Перл-Гарбор.

Чому в Японії немає армії і вона не може допомогти Трампу воювати в Ірані

Варто зазначити, що Дональд Трамп під час зустрічі з Санае Такаїчі говорив, що йому потрібна підтримка від Японії в розблокуванні Ормузької протоки і війні в Ірані.

Але Японія буквально не має армії і пов'язана 9-ю статтею, яка з'явилася після кінця Другої світової війни. Японія:

Відмовляється від війни як суверенного права нації.

Відмовляється від створення сухопутних, морських і військово-повітряних сил.

Тому офіційно в Японії немає "армії", а є Сили самооборони Японії (JSDF). З точки зору японського закону, це не військова організація, а свого роду "особливий поліцейський орган", який налічує 250 тисяч професіоналів. Призову в Японії немає.

Сили самооборони Японії входять до Топ-10 найсильніших армій світу (зазвичай посідаючи 5-8 місце в глобальних рейтингах).

Японські військові мають право брати участь в операціях за кордоном тільки в рамках "колективної самооборони" — тобто тільки якщо напад на союзника (США) безпосередньо загрожує виживанню самої Японії.

Казус у тому, що саме США наполягали на тому, щоб Японія була демілітаризована. Після капітуляції Японії 1945 року країна перебувала під управлінням головнокомандувача союзних військ — американського генерала Дугласа МакАртура. І юристи зі штабу МакАртура фактично написали текст нової Конституції Японії. До неї було включено знамениту 9-ту статтю, яка свідчить:

"...японський народ на вічні часи відмовляється від війни як суверенного права нації... ніколи надалі не створюватимуться сухопутні, морські та військово-повітряні сили, так само як і інші засоби війни. Право держави на ведення війни не визнається".

Нагадаємо, Дональд Трамп уже встиг попросити допомоги в Китаю. Він вважає, що в розблокуванні Ормузької протоки мають брати участь ті країни, які отримують через неї нафту.

Країни ЄС уже відмовилися брати участь у розблокуванні, чим, як повідомили в Білому домі, розлютили Трампа.