"Япония знает толк в сюрпризах": Трамп пошутил про атаку на Перл-Харбор при новом премьер-министре

Президент США провел параллель между ударами США по Ирану и нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году, защищая войну, которую он начал против Тегерана.

"Мы хотели сделать сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?" — ответил Трамп, когда журналист спросил, почему он не сообщил союзникам о своих военных планах, во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в Вашингтоне, отметив, что союзники США были "удивлены".

"Ну, есть вещи, которые не стоит афишировать, понимаете? Когда мы вступали в бой, мы действовали очень жестко и никому об этом не говорили, потому что хотели сюрприза. Кто в Японии лучше всех знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали о Перл-Харборе? Знаете, он спрашивает меня, верите ли вы в сюрпризы? Я думаю, гораздо больше, чем мы", - пошутил Дональда Трамп, заставив Санаэ Такаичи заерзать в кресле. На видео четко видно, что она была шокирована ответом президента США, но сумела сдержать эмоции.

Трамп, видимо, не заметил этого, продолжив свой спич.

"Благодаря этому сюрпризу, за первые два дня мы выполнили, наверное, 50% от запланированного объема работы, и даже больше, чем рассчитывали. Так что, если я всем об этом расскажу, это уже не будет сюрпризом", - заявил Дональд Трамп.

Нападение на Перл-Харбор – почему шутка была неуместной

В результате нападения японцев на военно-морскую базу США в Перл-Харборе, Гавайи, 7 декабря 1941 года погибли 2390 американцев. На следующий день США объявили войну Японии, и президент Франклин Д. Рузвельт назвал это событие "датой, которая войдет в историю как день позора".

Атаку на Перл-Харбор Трамп назвал "сюрпризом"

Целью Японии было нейтрализовать тихоокеанский флот США и обеспечить себе доминирование в этом регионе.

США вступили во Вторую мировую войну после атаки на Перл-Харбор.

Почему в Японии нет армии и она не может помочь Трампу воевать в Иране

Стоит отметить, что Дональд Трамп во время встречи с Санаэ Такаичи говорил, что ему нужна поддержка от Японии в разблокировке Ормузского пролива и войне в Иране.

Но Япония буквально не имеет армии и связана 9-й статьей, которая появилась после конца Второй мировой войны. Япония:

Отказывается от войны как суверенного права нации.

Отказывается от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил.

Поэтому официально в Японии нет "армии", а есть Силы самообороны Японии (JSDF). С точки зрения японского закона, это не военная организация, а своего рода "особый полицейский орган", который насчитывает 250 тысяч профессионалов. Призыва в Японии нет.

Силы самообороны Японии входят в Топ-10 сильнейших армий мира (обычно занимая 5–8 место в глобальных рейтингах).

Японские военные имеют право участвовать в операциях за рубежом только в рамках "коллективной самообороны" — то есть только если нападение на союзника (США) напрямую угрожает выживанию самой Японии.

Казус в том, что именно США настаивали на том, чтобы Япония была демилитаризирована. После капитуляции Японии в 1945 году страна находилась под управлением главнокомандующего союзными войсками — американского генерала Дугласа МакАртура. И юристы из штаба МакАртура фактически написали текст новой Конституции Японии. В нее была включена знаменитая 9-я статья, которая гласит:

"...японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации... никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право государства на ведение войны не признается".

Напомним, Дональд Трамп уже успел попросить помощи у Китая. Он считает, что в разблокировке Ормузского пролива должны участвовать те страны, которые получают через него нефть.

Страны ЕС уже отказались участвовать в разблокировке, чем, как сообщили в Белом доме, привели Трампа в ярость.