Екологічна тривога у Молдові: ЗМІ розповіли про забруднення Дністра після удару РФ по ГЕС (інфографіка)

Удар ЗС РФ 7 березня по Дністровській ГЕС в Чернівецькій області спричинив забруднення річки Дністер, від якої залежить водопостачання сусідньої з Україною Молдови. За словами заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірини Овчаренко, допустимі рівні нафтопродуктів у Дністрі перевищили концентрацію у 2,5 рази

Крім того, допустимий рівнень барію у Дністрі перевищив норму у 3-6 разів, що вказує на зв’язок з вибуховими речовинами. NV розповіло, що відомо про забруднення Дністра.

Дністровська ГЕС розташована лише за 15 км від північного кордону Молдови. 80% населення Молдови та 98% мешканців столиці Кишинева отримують воду з Дністра.

Після російського удару по ГЕС у Дністер витекло півтори тони нафтопродуктів. Забруднення води перевищило нормативи у 2,5 раза – 0,127 мг/дм³ при допустимій нормі 0,05 мг/дм³.

Молдовський уряд направив 25 автоцистерн обсягом 95,5 т до міста Бєльці, яке постраждало найбільше і повністю залишилося без водопостачання. До ліквідації наслідків та координації допомоги залучені близько 100 людей з різних урядових служб.

Стан екологічної тривоги в басейні Дністра триватиме 15 днів (від 16 березня).

За 8 діб забруднена вода дістається до узбережжя Одеси і більшість забруднень за цей час розбавляється.

Скиди води з Дністровської ГЕС були зменшені на 20%. Для очищення річки Молдова розчиняє у воді абсорбуючі матеріали.

Інфографіка NV щодо забруднення Дністра

