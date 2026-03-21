Экологическая тревога в Молдове: СМИ рассказали о загрязнении Днестра после удара РФ по ГЭС (инфографика)

Удар ВС РФ 7 марта по Днестровской ГЭС в Черновицкой области вызвал загрязнение реки Днестр, от которой зависит водоснабжение соседней с Украиной Молдовы. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирины Овчаренко, допустимые уровни нефтепродуктов в Днестре превысили концентрацию в 2,5 раза

Кроме того, допустимый уровень бария в Днестре превысил норму в 3-6 раз, что указывает на связь с взрывчатыми веществами. NV рассказало, что известно о загрязнении Днестра.

Днестровская ГЭС расположена всего в 15 км от северной границы Молдовы. 80% населения Молдовы и 98% жителей столицы Кишинева получают воду из Днестра.

После российского удара по ГЭС в Днестр вытекло полторы тонны нефтепродуктов. Загрязнение воды превысило нормативы в 2,5 раза — 0,127 мг/дм³ при допустимой норме 0,05 мг/дм³.

Молдавское правительство направило 25 автоцистерн объемом 95,5 т в город Бельцы, который пострадал больше всего и полностью остался без водоснабжения. К ликвидации последствий и координации помощи привлечены около 100 человек из разных правительственных служб.

Состояние экологической тревоги в бассейне Днестра продлится 15 дней (от 16 марта).

За 8 суток загрязненная вода добирается до побережья Одессы и большинство загрязнений за это время разбавляется.

Сбросы воды с Днестровской ГЭС были уменьшены на 20%. Для очистки реки Молдова растворяет в воде абсорбирующие материалы.

Инфографика NV по загрязнению Днестра

