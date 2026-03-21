У Ростовській області РФ на ходу вибухнув бензовоз, є загиблі та постраждалі (відео)

У суботу, 21 березня, в Ростовській області РФ у бензовоза під час їзди лопнуло колесо. Спецтранспорт вилетів на "зустрічку", де зіткнувся одразу з чотирма іншими автомобілями.

ДТП із бензовозом сталася на 33-му кілометрі траси Ростов-на-Дону — Таганрог. Про це повідомляє російський telegram-канал BAZA.

Причиною аварії, як стало відомо, було колесо бензовоза, що лопнуло. Тягач, що вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з чотирма автомобілями, а вибухнув уже в кюветі. Автомобілі, які також брали участь в аварії, були знищені вогнем.

Площа загоряння становить 200 квадратних метрів.

"112 канал" уточнює, що внаслідок вибуху бензовоза загинуло троє людей, четверо дістали травми.

МВС Ростовської області повідомило, що навантажений паливом бензовоз DAF зіткнувся з рухомими "ВАЗ 2110", Toyota Corolla, Toyota Prado і Volkswagen Polo, внаслідок чого стався розлив ПММ і загоряння транспортних засобів.

Гасінням пожежі, за інформацією ГУ МНС Росії в Ростовській області, займаються 45 осіб і 16 одиниць техніки.

