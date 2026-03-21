В Ростовской области РФ на ходу взорвался бензовоз, есть погибшие и пострадавшие (видео)

В субботу, 21 марта, в Ростовской области РФ у бензовоза во время езды лопнуло колесо. Спецтранспорт вылетел на "встречку", где столкнулся сразу с четырьмя другими автомобилями.

ДТП с бензовозом произошло на 33-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог. Об этом сообщает российский telegram-канал BAZA.

Причиной аварии, как стало известно, было лопнувшее колесо бензовоза. Тягач, вылетевший на встречную полосу, столкнулся с четырьмя автомобилями, а взорвался уже в кювете. Автомобили, которые также участвовали аварии, были уничтожены огнем.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

"112 канал" уточняет, что в результате взрыва бензовоза погибли три человека, четверо получили травмы.

МВД Ростовской области сообщило, что груженый топливом бензовоз DAF столкнулся с движущимися "ВАЗ 2110", Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo, вследствие чего произошел разлив ГСМ и возгорание транспортных средств.

Тушением пожара, по информации ГУ МЧС России по Ростовской области, занимаются 45 человек и 16 единиц техники.

