У Чехії на вулиці вийшли десятки тисяч через проросійську політику уряду (фото, відео)

Чеські громадяни вийшли на величезний протест проти глави місцевого уряду Андрея Бабіша, якого звинувачують в прихильності до РФ. Наразі кількість протестувальників оцінюється не менше як від 200 до 400 тисяч.

Громадяни Чехії вийшли на протест через зростання ролі олігархату та спроби чинної влади відійти від демократичних принципів. Про це повідомляє České noviny.

Наразі серед протестувальників були озвучені кілька головних вимог. Серед них були недопущення ухвалення антиконституційних законів, які мають схожість з російськими стосовно діяльності так званих "іноземних агентів".

Загалом чехи побоюються, що спроби уряду Бабіша зменшити риторику проти дій РФ можуть призвести до наслідків, схожих з Угорщиною та Словаччиною. Журналісти пишуть, що серед гасел, які вигукуються протестувальниками, головним є "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє.

Відео дня

Наразі чеська поліція пише, що на зібрання присутні близько 200 тисяч чехів. Водночас ЗМІ та організатори акції повідомляють, що на протесті перебувають від 400 до 500 тисяч учасників акції протесту.

Видання Reuters зазначає, що акція протесту 21 березня є однією з найбільших у Чехії з 2019 року. Тоді на мітинги через політику Андрея Бабіша, який обіймав цю посаду з 2017 до 2021 року, вийшли понад 200 тисяч чехів.

