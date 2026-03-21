В Чехии на улицы вышли десятки тысяч из-за пророссийской политики правительства (фото, видео)

Чешские граждане вышли на огромный протест против главы местного правительства Андрея Бабиша, которого обвиняют в приверженности к РФ. Сейчас количество протестующих оценивается не менее чем от 200 до 400 тысяч.

Граждане Чехии вышли на протест из-за роста роли олигархата и попытки действующей власти отойти от демократических принципов. Об этом сообщает České noviny.

Сейчас среди протестующих были озвучены несколько главных требований. Среди них были недопущения принятия антиконституционных законов, которые имеют сходство с российскими относительно деятельности так называемых "иностранных агентов".

В целом чехи опасаются, что попытки правительства Бабиша уменьшить риторику против действий РФ могут привести к последствиям, схожим с Венгрией и Словакией. Журналисты пишут, что среди лозунгов, которые выкрикиваются протестующими, главным является "Мы не позволим украсть наше будущее".

Сейчас чешская полиция пишет, что на собрании присутствуют около 200 тысяч чехов. В то же время СМИ и организаторы акции сообщают, что на протесте находятся от 400 до 500 тысяч участников акции протеста.

Издание Reuters отмечает, что акция протеста 21 марта является одной из крупнейших в Чехии с 2019 года. Тогда на митинги из-за политики Андрея Бабиша, который занимал эту должность с 2017 до 2021 года, вышли более 200 тысяч чехов.

