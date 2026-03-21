В Чехии подожгли завод, где изготавливали дроны для Украины: кто причастен к теракту, — СМИ

На заводе в чешском городе Пардубице, где в ночь на 21 марта произошел пожар, изготавливали беспилотники для Украины. Полиция уже квалифицировала инцидент как террористический акт, а эксперты называют его беспрецедентным для страны.

Как сообщает чешское издание Deník, ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная группировка "The Earthquake Faction".

Речь идет о пожаре в производственном помещении, которым руководит компания LPP Holding. Ранее она рассматривала возможность сотрудничества с израильской оборонной компанией Elbit Systems по производству дронов, однако этот проект так и не был реализован. В то же время предприятие осуществляет поставки беспилотников в Украину.

В заявлении "The Earthquake Faction" говорится, что нападение якобы было осуществлено из-за связей компании с израильской военной промышленностью. Впрочем, специалисты отмечают, что пока нет подтверждений, кто именно стоит за атакой.

Відео дня

По словам бывшего руководителя Управления иностранных связей и информации Чехии Карела Рандака, подобные анонимные группировки в мире не являются редкостью, однако для Чехии это нетипичный случай. Он отметил, что не припоминает аналогичных инцидентов в стране.

Вид на территорию промышленной зоны, где сгорел склад Фото: Deník

В свою очередь экс-начальник военной разведки Андор Шандор подчеркнул, что такие группы обычно имеют определенную историю деятельности. По его мнению, появление организации непосредственно перед атакой выглядит подозрительно.

Кто может быть причастен к теракту в Чехии

Эксперты рассматривают различные версии того, кто может стоять за поджогом. В частности, не исключается вариант диверсии со стороны России с использованием тактики "под фальшивым флагом", когда ответственность перекладывается на другую сторону. При этом Шандор обратил внимание на то, что ссылка исполнителей на события в Газе выглядит нетипичной, учитывая то, что активная фаза конфликта там уже не продолжается.

Кроме того, Рандак отметил, что радикальные пропалестинские движения в Чехии практически отсутствуют, а само общество в целом имеет произраильскую позицию. Это, по оценкам экспертов, могло сделать страну потенциальной целью для подобных атак.

Отдельно специалисты обращают внимание на вопрос безопасности объекта. На обнародованных видео видно, что неизвестные лица беспрепятственно передвигаются по территории предприятия. В частности, это может свидетельствовать как о серьезных пробелах в системе охраны, так и о возможной помощи изнутри. По словам Шандора, не исключено, что системы безопасности могли быть выключены.

Ранее исполнительный директор Фонда исследований стран Персидского залива в Брюсселе Кристиан Кох отмечал, что Иран имеет ограниченные возможности для осуществления прямых ударов по Европе или Украине. В то же время, по его словам, основную угрозу представляют асимметричные действия, в частности возможные террористические атаки.

Напомним, что 12 марта в США произошел теракт возле синагоги и школьного комплекса Temple Israel в пригороде Детройта. В частности, неизвестный врезался на машине в здание, после чего вышел из автомобиля и открыл стрельбу.