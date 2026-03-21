У Чехії підпалили завод, де виготовляли дрони для України: хто причетний до теракту, — ЗМІ

На заводі у чеському місті Пардубіце, де в ніч на 21 березня сталася пожежа, виготовляли безпілотники для України. Поліція вже кваліфікувала інцидент як терористичний акт, а експерти називають його безпрецедентним для країни.

Як повідомляє чеське видання Deník, відповідальність за підпал взяло на себе раніше невідоме угруповання "The Earthquake Faction".

Йдеться про пожежу у виробничому приміщенні, яким керує компанія LPP Holding. Раніше вона розглядала можливість співпраці з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems щодо виробництва дронів, однак цей проєкт так і не був реалізований. Водночас підприємство здійснює постачання безпілотників до України.

У заяві "The Earthquake Faction" йдеться, що напад нібито був здійснений через зв’язки компанії з ізраїльською військовою промисловістю. Втім, фахівці наголошують, що наразі немає підтверджень, хто саме стоїть за атакою.

За словами колишнього керівника Управління закордонних зв’язків та інформації Чехії Карела Рандака, подібні анонімні угруповання у світі не є рідкістю, однак для Чехії це нетиповий випадок. Він зазначив, що не пригадує аналогічних інцидентів у країні.

Вид на територію промислової зони, де згорів склад Фото: Deník

Своєю чергою ексначальник військової розвідки Андор Шандор підкреслив, що такі групи зазвичай мають певну історію діяльності. На його думку, поява організації безпосередньо перед атакою виглядає підозріло.

Хто може бути причетним до теракту в Чехії

Експерти розглядають різні версії того, хто може стояти за підпалом. Зокрема, не виключається варіант диверсії з боку Росії із використанням тактики "під фальшивим прапором", коли відповідальність перекладається на іншу сторону. При цьому Шандор звернув увагу на те, що посилання виконавців на події у Газі виглядає нетиповим, з огляду на те, що активна фаза конфлікту там вже не триває.

Крім того, Рандак зазначив, що радикальні пропалестинські рухи у Чехії практично відсутні, а саме суспільство загалом має проізраїльську позицію. Це, за оцінками експертів, могло зробити країну потенційною ціллю для подібних атак.

Окремо фахівці звертають увагу на питання безпеки об’єкта. На оприлюднених відео видно, що невідомі особи безперешкодно пересуваються територією підприємства. Зокрема, це може свідчити як про серйозні прогалини в системі охорони, так і про можливу допомогу зсередини. За словами Шандора, не виключено, що системи безпеки могли бути вимкнені.

Раніше виконавчий директор Фонду досліджень країн Перської затоки у Брюсселі Крістіан Кох зазначав, що Іран має обмежені можливості для здійснення прямих ударів по Європі чи Україні. Водночас, за його словами, основну загрозу становлять асиметричні дії, зокрема можливі терористичні атаки.

Нагадаємо, що 12 березня у США стався теракт біля синагоги та шкільного комплексу Temple Israel у передмісті Детройта. Зокрема, невідомий врізався на машині в будівлю, після чого вийшов з автомобіля і відкрив стрілянину.