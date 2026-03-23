Трамп хоче запросити Лукашенка до США: де і коли може відбутися зустріч

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може незабаром відвідати США і зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом або в Білому домі, або в резиденції Мар-а-Лаго.

Можливість запрошення політика до Штатів розглядає адміністрація Трампа вже кілька місяців, проте поки остаточного рішення ще не ухвалено, повідомив в інтерв'ю Financial Times спецпредставник президента США щодо Білорусі Джон Коул.

"Деякий час тому ми були розчаровані тим, що президент Лукашенко не зміг бути присутнім на засіданні Ради миру, яке нещодавно відбулося у Вашингтоні. Однак президент Трамп запросив президента Лукашенка взяти участь в інших засіданнях Ради миру. Ми обговорили це. Президент Лукашенко підтвердив, що він відвідає одне із засідань", — заявив він одразу після зустрічі.

Про те, що Трамп запросив його в Мар-а-Лаго, сам Лукашенко говорив ще 20 березня після зустрічі з Коулом напередодні.

"Так, справді, під час переговорів — третій чи четвертий раунд був — вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, які є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, зокрема і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати", — сказав він.

Після бесіди зі спецпредставником Трампа Лукашенко відпустив 250 політв'язнів, а натомість США пообіцяли послабити санкції щодо білоруського фінансового сектору, включно з Міністерством фінансів і Банком розвитку Білорусі, а також трьома калійними компаніями — "Білоруськалій", "Білоруська калійна компанія" та "Агрорасцвет".

На уточнююче запитання журналіста про попередні умови зустрічі двох президентів Коул не став вдаватися в деталі. Він висловив сподівання, що до кінця року вдасться звільнити інших політв'язнів, яких, за даними білоруської правозахисної групи "Вясна", за ґратами залишаються ще майже 900 осіб.

Візит спецпредставника США до Білорусі

Раніше Лукашенко попросив Трампа не воювати проти друзів Білорусі на Близькому Сході. Самопроголошений президент попросив американського представника передати його позицію щодо війни з Іраном президенту США.

Білорусь державні ЗМІ пишуть, що ця зустріч — "черговий раунд білорусько-американських контактів". А сам Лукашенко вже зустрічався з Джоном Коулом кілька разів. Зокрема, минула зустріч відбулася в середині грудня 2025 року.

Також Фокус писав, що після переговорів США Лукашенко звільнив десятки політв'язнів. Зокрема, Сергія Тихановського і ще 14 бранців. Сталося це 21 червня 2025 року.

У вересні минулого року США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа". Лукашенко, зі свого боку, заявив, що "помилував" низку іноземців, засуджених за різні злочини, зокрема й за "екстремістські".

Нагадаємо, Лукашенко пригрозив "ліщиною" країнам НАТО та Україні.