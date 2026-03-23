Трамп хочет пригласить Лукашенко в США: где и когда может состояться встреча

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может вскоре посетить США и встретиться с американским президентом Дональда Трампа либо в Белом доме, либо в резиденции Мар-а-Лаго.

Возможность приглашения политика в Штаты рассматривается администрацией Трампа уже несколько месяцев, однако пока окончательное решение еще не принято, сообщил в интервью Financial Times спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул.

"Некоторое время назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог присутствовать на заседании Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Однако президент Трамп пригласил президента Лукашенко принять участие в других заседаниях Совета мира. Мы обсудили это. Президент Лукашенко подтвердил, что он посетит одно из заседаний", — заявил он сразу после встречи.

О том, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, сам Лукашенко говорил еще 20 марта после встречи с Коулом накануне.

"Да, действительно, во время переговоров — третий или четвертый раунд был — они предложили от имени Трампа заключить большое соглашение, которое бы отражало ряд вопросов, которые есть на повестке дня наших переговоров. Я что, отказываться буду? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: "Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это большое соглашение, подготовить", — сказал он.

После беседы со спецпредставителем Трампа Лукашенко отпустил 250 политзаключенных, а взамен США пообещали ослабить санкции в отношении белорусского финансового сектора, включая Министерство финансов и Банк развития Беларуси, а также три калийных компаний — "Беларуськалий", "Белорусская калийная компания" и "Агрорасцвет".

На уточняющий вопрос журналиста о предварительных условиях встречи двух президентов Коул не стал вдаваться в детали. Он выразил надежду, что до конца года удастся освободить остальных политзаключенных, которых, по данным белорусской правозащитной группы "Вясна", за решеткой остаются еще почти 900 человек.

Визит спецпредставителя США в Беларусь

Ранее Лукашенко попросил Трампа не воевать против друзей Беларуси на Ближнем Востоке. Самопровозглашенный президент попросил американского представителя передать его позицию по войне с Ираном президенту США.

Беларусь государственные СМИ пишут, что эта встреча — "очередной раунд белорусско-американских контактов". А сам Лукашенко уже встречался с Джоном Коулом несколько раз. В частности, прошлая встреча состоялась в середине декабря 2025 года.

Также Фокус писал, что после переговоров США Лукашенко освободил десятки политзаключенных. В частности, Сергея Тихановского и еще 14 пленников. Произошло это 21 июня 2025 года.

В сентябре прошлого года США сняли санкции с беларусской государственной авиакомпании "Белавиа". Лукашенко, в свою очередь, заявил, что "помиловал" ряд иностранцев, осужденных за различные преступления, в том числе и за "экстремистские".

Напомним, Лукашенко пригрозил "Орешником" странам НАТО и Украине.