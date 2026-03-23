У РФ помер депутат Юрій Швиткін, який закликав атакувати енергосистему України

Швиткін також був заступником голови комітету Держдуми з оборони та ініціатором роздачі повісток через російський ресурс Держпослуги. А два роки тому він добровольцем вирушив на війну в Україну.

Низка російських ЗМІ повідомила, що російський депутат і заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін помер у 59 років. Про причини та обставини смерті не повідомляють. Про це 23 березня повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, зазначивши, що Швиткін "раптово пішов із життя". Фокус зібрав усе, що відомо.

Юрій Швиткін — полковник міліції. Був нагороджений трьома орденами Мужності, медаллю "За бойові заслуги". Він народився 24 травня 1965 року в Красноярську, в родині військового. З 1986 по 1992 рік служив у 76-й гвардійській повітряно-десантній дивізії. РосЗМІ повідомляють, що він виконував "спеціальні завдання" в Баку, Фергані, Оші, Вільнюсі, Кіровабаді, Єревані, Ленінакані. 23 грудня 2001 року був обраний за списком виборчого блоку "За Лебедя!". У 2004 році увійшов до регіональної політради красноярського відділення партії "Единая Россия".

Швиткін часто з'являвся на російському телебаченні і робив скандальні заяви. Так, після того, як росЗМІ почали поширювати фейк про те, що українські дрони нібито атакували резиденцію Путіна на початку 2026 року, депутат закликав перейти до "більш серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що забезпечує військові потреби"

"Відповіддю може стати нарощування ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує військову складову. І, безумовно, продовження наступу на всіх напрямках. У рамках переговорів імовірне й посилення вимог Росії щодо гарантій безпеки для нашої країни", — заявляв Швиткін.

Юрій Швиткін записувався добровольцем у російську армію

А 2024 року він прославився, коли записався добровольцем до російської армії. Щоправда, російські ЗМІ повідомляли, що, вже записавшись, він продовжив активно з'являтися в Москві в політичних шоу, у своєму окрузі та навіть став почесним жителем міста Красноярська, після чого виникли чутки, що він може очолити цей регіон після відходу губернатора Красноярського краю Михайла Котюкова.

У 2023 році саме Юрій Швиткін проговорився про те, що в РФ електронні повістки будуть розсилати через портал "Госуслуги". Він заявив, що повістка через "Держпослуги" буде прирівняна до особистого вручення, а видалення акаунта на "Держпослугах" вважатиметься ухиленням від російської армії.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року в РФ несподівано помер колишній заступник колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Генералу-полковнику Юрію Садовенку було 56 років. Причиною смерті стала загадкова "хвороба серця".

А 22 грудня від вибуху автомобіля в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ Фаніл Сарваров. Він воював у Сирії та Чечні, а в травні минулого року російський диктатор Володимир Путін відзначив його заслуги і підвищив у званні.