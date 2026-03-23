В РФ умер депутат Юрий Швыткин, который призывал атаковать энергосистему Украины

Швыткин также был зампредом комитета Госдумы по обороны и инициатором раздачи повесток через российский ресурс Госуслуги. А два года назад он добровольцем отправился на войну в Украину.

Ряд российских СМИ сообщили, что российский депутат и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер в 59 лет. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается. Об этом 23 марта сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что Швыткин "скоропостижно ушел из жизни". Фокус собрал все, что известно.

Юрий Швыткин — полковник милиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью "За боевые заслуги". Он родился 24 мая 1965 года в Красноярске, в семье военного. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. РосСМИ сообщают, что он выполнял "специальные задачи" в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане. 23 декабря 2001 года был избран по списку избирательного блока "За Лебедя!". В 2004 году вошел в региональный политсовет красноярского отделения партии "Единая Россия".

Швыткин часто появлялся на российском телевидении и делал скандальные заявления. Так, после того, как росСМИ стали распространять фейк о том, что украинские дроны якобы атаковали резиденцию Путина в начале 2026 года, депутат призывал перейти к "более серьезным ударам по энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей военные нужды"

"Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях. В рамках переговоров вероятно и усиление требований России по гарантиям безопасности для нашей страны", — заявлял Швыткин.

Юрий Швыткин записывался добровольцем в российскую армию

А в 2024 году он прославился, когда записался добровольцем в российскую армию. Правда, российские СМИ сообщали, что, уже записавшись, он продолжил активно появляться в Москве в политических шоу, в своем округе и даже стал почетным жителем города Красноярска, после чего возникли слухи, что он может возглавить этот регион после ухода губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

В 2023 году именно Юрий Швыткин проговорился о том, что в РФ электронные повестки будут рассылать через портал "Госуслуги". Он заявил, что повестка через "Госуслуги" будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта на "Госуслугах" будет считаться уклонением от российской армии.

Напомним, в конце 2025 года в РФ неожиданно умер бывший заместитель бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Генералу-полковнику Юрию Садовенко было 56 лет. Причиной смерти стала загадочная "болезнь сердца".

А 22 декабря от взрыва автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. Он воевал в Сирии и Чечне, а в мае прошлого года российский диктатор Владимир Путин отметил его заслуги и повысил в звании.