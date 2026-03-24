Необхідний захід: Молдова може запровадити надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів

Уряд Молдови запропонував запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі терміном на 60 днів через кризу, спричинену атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну заявив, що те, що відбувається в енергетичному секторі країни, не є випадковістю.

"Атаки Росії на цивільну цивільну цивільну енергетичну інфраструктуру України — військовий злочин, а також напад на нас тут, у республіці Молдова. Нічні удари призвели до відключення головної лінії електропередач Ісаакча — Вулканешти, яка живить Молдову", — повідомив він у своєму відеозверненні.

За його словами, відразу після атаки було негайно активовано чотири лінії з'єднання з Румунією, але ситуація залишається складною, а Росія — єдина, хто несе за це відповідальність.

У зв'язку з останніми подіями уряд збирається на засідання, де запропонує ввести надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів.

"Це не паніка, а відповідальність. Це необхідний захід, щоб діяти швидко, скоординовано і в інтересах людей... Наша мета зрозуміла — вжити всіх необхідних заходів, щоб кожен громадянин був у безпеці і мав доступ до базових потреб", — наголосив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що введення надзвичайного стану дасть змогу діяти швидше, мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру, і якщо буде потрібно, залучити додаткові заходи для обмеження наслідків кризи.

Зазначимо, що ЛЕП Ісаакча — Вулканешти наприкінці січня вже зазнавала вимкнення, що спричинило частковий блекаут у країні. Тоді більшість населених пунктів Молдови опинилися без світла. Причиною відключення назвали збій у мережі, що стало наслідком проблем в енергетичних мережах України. Саме в той час РФ масовано здійснювала атаки по українській енергетиці.

16 березня в Молдові оголосили екологічну тривогу після удару росіян по Дністровській ГЕС.

Молдовський уряд 15 березня повідомляв, що через удар РФ по Дністровській ГЕС деякі райони Молдови обмежили подачу води.