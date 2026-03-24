Необходимая мера: Молдова может ввести чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней

Правительство Молдовы предложило ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней из-за кризиса, вызванного атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Премьер-министра страны Александр Мунтяну заявил, что происходящее в энергетическом секторе страны не является случайностью.

"Атаки России на гражданскую цивильную энергетическую инфраструктуру Украины – военное преступление, а также нападение на нас здесь, в республике Молдова. Ночные удары привели к отключению главной линии электропередач Исаакча — Вулканешты, которая питает Молдову", — сообщил он в своем видеообращении.

По его словам, сразу после атаки были немедленно активированы четыре линии соединения с Румынией, но ситуация остается сложной, а Россия — единственная, кто несет за это ответственность.

В связи с последними событиями правительство собирается на заседание, где предложит ввести чрезвычайное положения в энергетическом секторе на 60 дней.

"Это не паника, а ответственность. Это необходимая мера, чтобы действовать быстро, скоординировано и в интересах людей… Наша цель понятна — предпринять все необходимые действия, чтобы каждый гражданин был в безопасности и имел доступ к базовым потребностям", — подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что введение чрезвычайного положения позволит действовать быстрее, мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру, и если будет нужно, привлечь дополнительные меры для ограничения последствий кризиса.

Отметим, что ЛЭП Исаакча — Вулканешты в конце января уже испытывала отключение, что повлекло частичный блэкаут в стране. Тогда большинство населенных пунктов Молдовы оказались без света. Причиной отключения назвали сбой в сети, что стало следствием проблем в энергетических сетях Украины. Именно в то время РФ массированно осуществляла атаки по украинской энергетике.

16 марта в Молдове объявили экологическую тревогу после удара россиян по Днестровской ГЭС.

Молдавское правительство 15 марта сообщало, что из-за удара РФ по Днестровской ГЭС некоторые районы Молдовы ограничили подачу воды.