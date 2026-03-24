Из-за атаки РФ на Украину в Молдове отключили ключевую линию электропередач, — СМИ

В Молдове из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры на юге Украины отключили ключевую линию электропередач Исаакча — Вулканешты, которая является основным каналом экспорта электроэнергии в Румынию.

Местный кризисный центр считает, что линия могла быть повреждена в результате ударов по инфраструктуре Украины. Об этом пишет издание NewsMaker со ссылкой на Министерство энергетики Молдовы.

По информации медиа, отключение произошло вечером 23 марта. Однако пока неизвестно, вызвало ли отключение перебои с электричеством в регионах Молдовы.

"Ведутся работы по выявлению неисправности и восстановлению. Предоставим детали, когда будет точная информация. Сейчас рабочие бригады еще не прибыли на место", — сообщили СМИ в Министерстве энергетики Молдовы около 23:00 часов.

Согласно данным оператора молдавской энергосети Moldelectrica, отключение линии произошло после 19:00 часов понедельника. С того момента Молдова начала импортировать недостающую энергию из Украины.

"Сейчас одномоментное потребление составляет около 620 МВт, из которых 320 МВт — собственная генерация, из которых около 120 МВт приходится на Приднестровье, а около 300 МВт — импорт из Украины", — пишет издание.

Впоследствии, около 23:25, в ведомстве подтвердили отключение линии Исаакча — Вулканешты из-за атак россиян на энергетику Украины.

"В результате недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины на данный момент линия электропередач Исакча — Вулканешты отключена. Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки", — отметили в Минэнергетики Молдовы.

В ведомстве пообещали предоставить более конкретную информацию по мере завершения проверок техническими командами.

Стоит отметить, что вечером РФ массированно атаковала Одессу и область ударными дронами. В результате обстрела, по информации главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Предварительное отключение линии Исаакча — Вулканешты вызвало блэкаут в Молдове

ЛЭП Исаакча — Вулканешты в конце января уже испытывала отключение, что повлекло частичный блэкаут в стране. Тогда большинство населенных пунктов Молдовы оказались без света. Причиной отключения назвали сбой в сети, что стало следствием проблем в энергетических сетях Украины. Именно в то время РФ массированно осуществляла атаки по украинской энергетике.

Напомним, 16 марта в Молдове объявили экологическую тревогу после удара россиян по Днестровской ГЭС.

Молдавское правительство 15 марта сообщало, что из-за удара РФ по Днестровской ГЭС некоторые районы Молдовы ограничили подачу воды.