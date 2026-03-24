Через атаку РФ на Україну у Молдові відключили ключову лінію електропередач, — ЗМІ

У Молдові через російський обстріл енергетичної інфраструктури на півдні України відключили ключову лінію електропередач Ісаакча — Вулканешти, що є основним каналом експорту електроенергії до Румунії.

Місцевий кризовий центр вважає, що лінія могла бути пошкоджена внаслідок ударів по інфраструктурі України. Про це пише видання NewsMaker з посиланням на Міністерство енергетики Молдови.

За інформацією медіа, відключення сталося увечері 23 березня. Проте поки що невідомо, чи спричинило відключення перебої з електрикою у регіонах Молдови.

"Ведуться роботи з виявлення несправності та відновлення. Надамо деталі, коли буде точна інформація. Наразі робочі бригади ще не прибули на місце", — повідомили ЗМІ у Міністерстві енергетики Молдови близько 23:00 години.

Відповідно до даних оператора молдовської енергомережі Moldelectrica, відключення лінії сталося після 19:00 години понеділка. З тієї миті Молдова почала імпортувати енергію, якої не вистачає, з України.

"Наразі одномоментне споживання становить близько 620 МВт, з яких 320 МВт — власна генерація, з яких близько 120 МВт припадає на Придністров'я, а близько 300 МВт — імпорт із України", — пише видання.

NewsMaker | відключення лінії електропередач у Молдові сталося близько 19:00 години

Згодом, близько 23:25, у відомстві підтвердили відключення лінії Ісаакча — Вулканешти через атаки росіян на енергетику України.

"Внаслідок недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України на цей момент лінію електропередач Ісакча — Вулканешти відключено. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки", — зазначили у Міненергетики Молдови.

У відомстві пообіцяли надати конкретнішу інформацію у міру завершення перевірок технічними командами.

Варто зазначити, що увечері РФ масовано атакувала Одесу та область ударними дронами. Внаслідок обстрілу, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, постраждали об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

Попереднє відключення лінії Ісаакча — Вулканешти спричинило блекаут у Молдові

ЛЕП Ісаакча — Вулканешти наприкінці січня вже зазнавала відключення, що спричинило частковий блекаут у країні. Тоді більшість населених пунктів Молдови опинилися без світла. Причиною відключення назвали збій у мережі, що стало наслідком проблем в енергетичних мережах України. Саме у той час РФ масовано здійснювала атаки по українській енергетиці.

Нагадаємо, 16 березня у Молдові оголосили екологічну тривогу після удару росіян по Дністровській ГЕС.

Молдовський уряд 15 березня повідомляв, що через удар РФ по Дністровській ГЕС деякі райони Молдови обмежили подачу води.