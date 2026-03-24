Черга з танкерів: у соцмережах показали, який вигляд має блокада Ормузької протоки (відео)

У соцмережах з'явилося відео, яке, як стверджується, було знято з борту пасажирського літака. Пасажиру вдалося зафіксувати десятки нафтових танкерів, які застрягли в Ормузькій протоці.

Наразі Ормузька протока заблокована Іраном, який атакує всі кораблі, що намагаються через неї пройти за рідкісним винятком. І неназваний користувач опублікував відео, яке розійшлося соцмережами, на якому наочно видно масштаби блокади. Десятки танкерів стоять на якорі.

Блокада Ормузької протоки виглядає так

Сотні суден кинули якір у Перській затоці та за її межами, перекривши постачання продовольства та інших життєво важливих товарів, а також експорт енергоносіїв, здебільшого в Азію та Європу.

За даними агентства ООН з питань судноплавства, близько 20 000 моряків, як і раніше, залишаються заблокованими в Перській затоці.

Минулими вихідними війна, схоже, ще більше загострилася, коли президент США Дональд Трамп пригрозив бомбити іранські електростанції, якщо Іран не дозволить відновити рух через протоку.

Відео дня

Трамп відклав ці удари на п'ять днів після того, як заявив, що США провели переговори з Іраном, які президент США назвав "продуктивними". Ціни на нафту в понеділок впали майже на 11%, оскільки раптова зміна курсу Трампа вселила надію на те, що війна може бути врегульована шляхом переговорів. З початку війни ціни зросли більш ніж на 30%.

При цьому Іран заявляє, що жодних переговорів зі США не веде і Ормузька протока залишається заблокованою.

Фокус писав, що в Ірані висміяли президента США, заявивши, що він "звільнений". І повідомили, що Трамп "відступив" у війні через побоювання з приводу реакції Ірану на підрив електростанцій країни.

Також Іран уже пообіцяв занурити країни Перської затоки в блекаут. Відповідну заяву режиму аятол опублікувало Іранське інформаційне агентство Mehr 22 березня. Майже всі ключові об'єкти енергетичної інфраструктури країн Перської затоки перебувають "на прицілі" Ірану, перебуваючи на відстані менше ніж 50 км від узбережжя.